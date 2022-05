Han pasado casi 23 años desde la última vez que Emperor tocó en la Ciudad de México. Lo hizo en julio de 1999 y desde entonces aplica en su historia el dicho aquel de “ha pasado mucha agua bajo el puente”. Pero, ¿qué ha pasado en el contexto de la entidad musical llamada Emperor en ese tiempo? Se separaron (2001, 2007, 2014) y se volvieron a reunir en tres ocasiones (2005, 2013, 2016). Han encabezado grandes festivales como Wacken, Bloodstock, Hellfest y México Metal Fest y ofrecido conciertos aislados en grandes capitales, además de hacer conciertos menos visibles pero que muestran su espíritu artístico como el pequeño festival Motstøy, para menores de 18 años (sí, menores) en Notodden, su ciudad natal.

TXT:: Luis Jasso

De sus dos figuras insignia, Ihsahn (guitarra y voz) y Samoth (guitarra), el primero está siempre en todos los conciertos, porque además es el compositor, letrista y arreglista de la banda. Samoth por su parte aparece con la banda en casi todas sus presentaciones, con excepción de Estados Unidos, país en el que recurrentemente se le niega la visa. Y claro, es que Emperor tiene su historia turbulenta dentro del llamado inner circle (círculo íntimo) del black metal.

Cuenta la historia que… No, la historia es muy larga así que estos párrafos serán escritos con la asunción de que el lector más o menos está enterado, y si no lo está pero tiene curiosidad, incluso si siente morbo, hay muchísimos textos muy interesantes en la red. Emperor tuvo en sus filas además de Ihsahn y Samoth a Bard “Faust” Eithun. En 1992, Faust apuñaló y mató a un hombre. Los detalles abundan en la red y como el punto no es juzgar, de acuerdo a las leyes noruegas fue sentenciado a 14 años de prisión pero liberado a los 9 años y meses por buena conducta. En 2014 se reunió con su ex banda para celebrar el 20 aniversario del disco In the nightside eclipse, y su presencia en el escenario causó bastante controversia.

Antes, a principios de los años 90, Samoth fue parte de la quema de la iglesia Skjold, en la región noruega de Vindajford. Por ese delito, él y otros personajes del llamado inner circle fue sentenciado a 16 meses de prisión. Si bien las conductas criminales no se deben matizar, la quema de la iglesia fue un acto iconoclasta que le dio la vuelta al mundo y cambió para siempre la percepción pública de lo que es el black metal noruego. De ahí, en parte, surgieron las acusaciones típicas de satanismo, fascismo y homofobia, por ejemplo.

Entonces, Emperor es una banda pilar del género gracias a su música, y también lo es por toda la actividad extra musical que la rodeó. Pero lo importante es la música y en ese sentido, su regreso a la católica y caótica Ciudad de México tiene como eje central la reproducción en vivo de su segundo disco, el aclamado Anthems to the welkin at dusk.

El disco fue alabado desde su salida al mercado pero hoy, a 26 años de distancia (fue lanzado en mayo de 1997) es considerado fundamental no solo en la carrera de Emperor sino en el contexto global del black noruego. Es un disco épico, que exuda maldad y brutalidad y que tiene muchos elementos épicos y sinfónicos que separaron a la banda del resto de sus pares. Además, es el disco que marcó a la banda como muy segura de sí misma (algunos dirían que los mostró como engreídos) tras colocar una leyenda en la contraportada que decía “¡Lo que Emperor ofrece es una forma sofisticada del arte del black metal!”.

Afortunadamente para ellos, su música siempre respaldó sus desplantes. Hoy, con un Ihsahn mucho más maduro y centrado, uno que ha declarado que le gusta la idea de reunirse de vez en cuando con Emperor para tocar sus canciones viejas pero que no tiene ni la más remota intención de grabar música nueva bajo ese nombre, los conciertos de la banda son tesoros muy buscados y difíciles de tener en casa. Por eso, que regresen a la CDMX el próximo 13 de mayo es al mismo tiempo una gran noticia, y probablemente la última oportunidad de verlos en vivo.

Además del citado disco tocarán temas clásicos y estarán acompañados por Uada, así que se trata de una noche operada por Cacique Entertainment (los mismos detrás del MxMF), en el Auditorio Blackberry (Tlaxcala 160, Hipódromo Condesa) ¡altamente recomendable!