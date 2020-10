A lo largo de los años un sinfín de modas han surgido, pero hace no mucho una que de verdad causó controversia y fue muy popular fue la llamada “emo”. Eran varias las características peculiares que tenían como el fleco tapando un ojo, el delineado o los pantalones entubados pero definitivamente algo que fue clave fue la música.

Como tal el género no se llamaba emo, sin embargo esta cultura se adueñó de varias bandas de rock, metal, hardcore, entre otros, que ya eran famosas de años atrás, mientras que otras despegaron gracias a esto. Y no tenemos duda alguna de que fue una gran época para la música.

Así que para recordar aquellos buenos tiempos y que saques el emo que siempre vivirá dentro de ti, hemos seleccionado algunas de las mejores canciones que marcaron esos años. Chécalas a continuación:

1. Welcome To The Black Parade – My Chemical Romance

Ok, estamos todos de acuerdo que no hay emo sin My Chemical Romance detrás. Y es que justo cuando la banda estuvo en la cima fue cuando la cultura emo surgió, para ser más específicos cuando lanzaron su álbum The Black Parade.

2. Misery Business -Paramore

Paramore fue una de las bandas que despegó gracias a los emos. Y aunque en varias ocasiones ellos han declarado no identificarse con el tipo de música “emo”, se volvieron todo un ícono dentro de ésta cultura gracias a “Misery Business”.

3. I Write Sins Not Tragedies – Panic! At The Disco

Esta sin duda es una de las canciones que no faltaban en la playlist o perfil de Metroflog de un emo de corazón. La en aquel entonces banda liderada por Brendon Urie fue un estandarte para todos esos jóvenes con pantalones ajustados y converse.

4. About A Girl – The Academy Is…

Recuerdo desbloqueado: Check. The Academy Is… en esos años tuvo mucho éxito con esta canción, que no había un sólo emo que se resistieran cantarla a todo pulmón. Después llegaron a tener uno que otro éxito pero ninguna se igualó a “About A Girl”.

5. Chelsea Smile – Bring Me The Horizon

Bring Me The Horizon fue un sello muy característico de esta cultura, al final todos querían llegar al nivel de estilo y porte que tenía Oliver Sykes. “Chelsea Smile” y en general todo el Suicide Season de la banda se volvió en el soundtrack de la época emo.

6. The Kill – 30 Seconds To Mars

Jared Leto y compañía con todo y como los ves ahora, hubo un tiempo en el que formaron parte de la comunidad emo. “The Kill” fue la canción que más abrazaron debido a la gran furia que continente tanto instrumental como vocalmente.

7. Ambrosia – Alesana

Hablando de furia, Alesana no podía faltar. La banda de post-hardcore hizo más de un aporte a la cultura emo, pero de todas “Ambrosia” fue la más popular entre ellos. Los gritos, guitarrazos y las tristezas y enojos nunca faltaron gracias a ellos.

8. Perfect – Simple Plan

El Himno, así se define esta canción. Y no tanto por el estilo, porque igual y no va tan de la mano, pero lo que le hizo formar parte de la vida de los emos fue la profunda letra, en la que Simple Plan retrata lo incomprendido que uno se puede sentir por sus padres durante la juventud. Ésta sí hasta la fecha logra sacar una lagrimita.

9. Thnks fr th Mmrs – Fall Out Boy

Cuando los emos estaban en pleno apogeo, Fall Out Boy nos dio esta tremenda joya junto con su álbum Inifinity High. Además de que el video está increíble y en él se ve cuando Pete Wentz andaba con el delineador a todo lo que da.

10. Sin Despertar – Kudai

Kudai también fue uno de los grupos que llegó al éxito gracias a la cultura emo. “Sin Depertar” fue una de las primeras canciones con las que se dieron a conocer y que incluso hasta la fecha todos los que tienen alma de emo sigue escuchando, más con el pequeño regreso que tuvieron hace unos meses.

11. Dear Maria, Count Me In – All Time Low

¿Alguien recuerda cuando éste track de All Time Low salía seguido en MTV? La verdad la banda se lució mucho con este tema y aunque después la banda tuvo todavía éxito, nunca volvieron a tener un hit del nivel de “Dear Maria, Count Me In”.

12. Rojo Azul – Insite

Insite fue una de las bandas mexicanas que se rifaron dentro de la escena emo. “Rojo Azul” era de esas canciones que sonaban en todas los perfiles de MySpace que visitabas y que definitivamente lograron llenar nuestro triste e incomprendido corazoncito emo.

13. I Don’t Wanna Be In Love (Dance Floor Anthem) – Good Charlotte

A comparación de otras canciones, ésta es mucho más alegre sonoramente, pone a bailar a cualquiera. Pero a pesar de ello fue bien recibida por los emos, convirtiéndose en una esencial para toda la comunidad.

14. Shake It – Metro Station

Este track, al igual que el anterior, viene con más ritmo y alegría. Sin embargo, Metro Station seguía manteniendo esa imagen de emo, ya en una etapa un tanto renovada, cuando los pantalones negros se convirtieron en entubados coloridos y los lentes extravagantes ya también eran parte de.

15. Miss Murder – AFI

No fue sino hasta el 2006 que AFI comenzó a cobrar fuerza. Uno de sus mayores éxitos fue “Miss Murder”, en parte porque apareció en algunos programas de televisión pero principalmente por su participación en el Guitar Hero.