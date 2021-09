Luego de haber tenido que suspender su edición de 2020 por la pandemia, los Emmy Awards regresaron el día de ayer con una ceremonia totalmente presencial para celebrar lo mejor de la televisión de este último año.

A lo largo del evento pudimos presenciar un montón de sorpresas y momentos tanto emotivos, como divertidos y llenos de alegría. Pero, en caso de que te hayas perdido la transmisión, aquí en Marvin hicimos una pequeña recapitulación con los puntos clave de los Emmys 2021, chécalos por acá:

1. El triunfo de Gambito de dama

Este año Netflix arrasó en la ceremonia y una de sus producciones más alabadas fue Gambito de dama, serie protagonizada por Anya Taylor-Joy que se centra en la historia de una joven huérfana y prodigio del ajedrez. En total el show se llevó 9 Creative Arts Emmy Awards y la categoría más alta de los Primetime: Outstanding Limited or Anthology Series.

2. RuPaul rompiendo récord

La 73a edición de los Emmy Awards significó un triunfo más para RuPaul, no sólo por haber ganado por cuarto año consecutivo en la categoría Outstanding Competition Program, sino porque con esto, oficialmente se convirtió en el artista afroamericano con más premios en la historia de los Emmys con 16 estatuillas. Además, RuPaul aprovechó la ocasión para dedicar un especial mensaje a los niños y jóvenes que temen a ser ellos mismos.

3. El tributo a Biz Markie

El show inició con un especial tributo a Biz Markie, quien falleció el pasado mes de julio a los 57 años de edad. Al ritmo del éxito de Markie, “Just a friend”, el host de la ceremonia Cedric The Entertainer en conjunto con Lil Dicky, LL Cool J y Rita Wilson demostraron sus skills rapeando con un par de versos en los que hicieron referencia a la vacunación contra COVID-19, la cuarentena y algunos de los programas nominados como Gambito de dama y Ted Lasso.

4. The handmaid’s tale y su fracaso

Uno de los shows que también rompió récord este año fue The handmaid’s tale pero, lamentablemente no de la mejor forma. Entre los Creative Arts y Primetime Emmys, la serie protagonizada por Elisabeth Moss alcanzó un total 21 nominaciones pero ni un solo premio, rompiendo el récord de la mayor cantidad de pérdidas en un año. Anteriormente este título lo tenía Mad men con 17 pérdidas en la ceremonia de 2012.

5. El emotivo discurso de Olivia Colman

Otra de las producciones originales de Netflix que fue increíblemente galardonada fue The crown y entre sus victorias, estuvo la categoría Outstanding Lead Actress in a Drama Series gracias a la actuación de Olivia Colman como la Reina Elizabeth II. Al recibir la estatuilla, la actriz dio un emotivo discurso de agradecimiento dedicado a su padre, quien murió durante la pandemia de COVID-19.

“Esto es increíble. Que hermoso final para el viaje más extraordinario con esta adorable familia. Me encantó cada segundo y no puedo esperar a ver qué viene después. Voy a ser muy rápida porque estoy muy sentimental porque desearía que mi papá estuviera aquí para ver esto. Perdí a mi padre durante COVID y le hubiera encantado todo esto”, comentó Olivia Colman.

6. Kerry Washington rindiéndole tributo a Michael K. Williams

Michael K. Williams, quien falleció hace un par de semanas, era uno de los nominados en la categoría Best Supporting Actor in a Drama Series por su participación en Lovecraft country, si bien el premio se lo llevó The crown, durante la presentación Kerry Washington aprovechó para rendirle un emotivo tributo. “Michael era, es una locura decir ‘era’, un actor brillantemente talentoso y un ser humano generoso que nos dejó demasiado pronto. Michael sé que estás aquí porque no te lo perderías. Tu excelencia, tu arte perdurará”, dijo Washington.

