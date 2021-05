Emmanuel Horvilleur (¿quién no lo recuerda con Illya Kuryaki and The Valderramas?) presenta su quinto álbum como solista; una película, una aventura musical realizada en la naturaleza; Pitada, un trabajo dividido en cuatro actos sonoros. Es el propio Horvilleur quien nos cuenta cómo fue que el verdor fue su refugio e inspiración para concretar este viaje.

TXT:: Pamela Pérez

Pitada. Un álbum sanador que da reset a lo que estamos viviendo.

En algún punto de la pandemia decidí hacer algo, pero no en un estudio con protocolos de forma paranoica, sino afuera de mi casa. Me salí a tocar la guitarra a lado de un árbol, al aire libre, y todo empezó a crecer; elegimos 10 canciones clásicas y 2 temas inéditos, trajimos invitados y adecuamos escenarios para movernos. Nos tiene contentos el resultado; la gente lo está recibiendo como una especie de viaje.

¿Cómo fue seleccionar estos temas para reversionarlos?

Hay canciones de mi repertorio que naturalmente iban a ser parte de esto, pienso en “No como”, “Llámame”, “Amor loco” y “Radios”. Y aunque me considero un músico ecléctico -puedo abordar distintos estilos musicales. En Illya Kuryaki and The Valderramas logramos interactuar desde el hip hop pasando por punk, funk, soul y rock-, nunca había hecho algo como esto; venía fantaseando con ello, con darme un lujo así a mis 46 años.

“Pitada”, el tema inédito. ¿De dónde surgió?

De la experiencia de compartir hogar con mi novia y mi hijo. La casa se convirtió en un lugar de trabajo y ejercicio, así como un espacio de esparcimiento. “Pitada” habla de compartir de forma romántica una casa convertida en templo.

Mientras maquinabas esta experiencia, ¿cómo fue la dinámica de invitar a los artistas para contribuir a este paisaje sonoro?

Me encantan Bandalos Chinos, con ellos se consiguió un resultado muy fresco. Con Zoe Gotusso ya había colaborado en varios conciertos. A Chiara Parravicini la consideré para “19”, pensando en la participación que tuve en su momento con Cerati, algo que volvió la composición en algo desafiante. Chiara lo hizo de maravilla, lo llevó todo a un nuevo lugar. Eso es lo padre, todas las versiones tuvieron una vida.

Pitada está dividido en 4 facetas (Horizonte, El árbol de moras, Bonus track y La casa). ¿Cómo fue que fluyeron las canciones en esos escenarios?

Todo es parte del guion que definí con los músicos, usando la cuestión geográfica para crear diferencias sutilmente y así acompañar las canciones. La primera parada es Horizonte, la parte introductoria conformado por “Soy tu nena”, “El hit”, “Tu estado” y “Radios”; emana cierto dramatismo, envuelve. Cortamos después al El árbol de moras; una cuestión más tropical y bolerosa con “Llámame” y “Pitada”. Fuimos dándole una personalidad y situación a cada canción, delicadamente, al igual que con “1000 días”, “No como” y “Amor loco”. Por último, terminamos en La casa, donde nos permitimos sumar guitarras muy tenues acompañados de “19”, “Ella dijo que no” y “Cosa loca”, así creamos una atmósfera acústica distinta.

Aquí entre nos, cada canción plasma una experiencia, pero, ¿cuál fue la que más te encantó tocar?

“19”. Hicimos una primera versión que nos gustó pero en la segunda un pájaro apareció volando en la grabación; parecía una señal diciendo que todo estaba bien, como una conexión espiritual. El tema ofrece una sensación de trance disfrutable.

En Argentina comenzaron los shows presenciales con sana distancia, ¿escucharemos pronto Pitada en directo?

Me encantaría, pero en estos días estamos en el pico en la segunda oleada de contagios por lo que está complicado. Íbamos a tocar en el Festival Buena Vibra, con las entradas vendidas, y al final fue cancelado. Ojalá pronto toquemos en la forma que sea. Sólo he dado un show en todo 2020.

¿Qué sigue para Emmanuel?

Mientras trabajaba en Pitada venía planeando nuevas canciones. La continuación de Xavier. Estoy emocionado con la nueva canción de la película Soy tu fan (noticia top secret) y bastantes cosas que hay por delante.