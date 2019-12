André 3000 se pudo nostálgico en la entrevista que tuvo con Rick Rubin para el podcast de Broken Records cuando le preguntaron por sus primeras influencias musicales. El rapero recordó como él y Eminem pasaban horas al teléfono hablando de los clásicos del hip hop.

El también miembro de OutKast platicó sobre la época en que él y Eminem se llamaban por teléfono para hablar del colectivo Hieroglyphics y cómo intercambiaban sus letras.

Cuando eres niño y estás en ese punto de descubrir, viendo esas nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de hacer rap… La manera en que Hierogliphycs estaban rapeando en ese momento, era algo completamente nuevo.

En la entrevista André 3000 dejó claro cómo el colectivo de California fue determinante para los raperos de inicios de los noventa y para su propio proceso creativo para hacer algo diferente.

En la misma entrevista confesó que en la actualidad no se siente motivado para hacer música. “Mi foco no está ahí. Mi confianza no está ahí. Procrastino mucho”. Por lo que no vemos probable que haya música nueva de André 3000 como solista o junto con Big Boi, el otro miembro de OutKast.

Escucha la entrevista completa en el sitio de Broken Records.

Mientras a los raperos les vuelve la motivación para ir al estudio de grabación, te dejamos el álbum que seguramente André 3000 y Eminem escuchaban en aquellos años.