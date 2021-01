¿Has oído hablar de la espondilitis anquilosante? Quizá no. Es por ello que Ely Guerra y Los Viejos han hecho “Dolor a mis espaldas”, un tema que de alguna manera le pone rostro a esa bestia llamada dolor cuyos síntomas, de no ser detectados a tiempo, pueden provocar una sensible pérdida en la flexibilidad de quien los padece.

El encuentro lucía, de entrada, imposible. Sin embargo, la dulzura de Ely Guerra la rispidez de Los Viejos se entrecruzan efectivamente y le ofrecen luz a un tema que muchos desconocen; una forma crónica de artritis que lastima las articulaciones de la base de la columna vertebral, un asunto que se traduce en inflamación y, claro, en un dolor en la espalda baja que a la larga puede degenerar en un daño incapacitante.

El problema: resulta complicado diagnosticar la enfermedad en su etapa temprana, de ahí la importancia de conocer sus síntomas y estar informado sobre sus alcances.

“Dolor a mis espaldas” forma parte de una campaña que cuenta, además, con un micrositio y espacios en Facebook, Instagram y YouTube.

Te dejamos con la compañía de Ely Guerra y Los Viejos:

