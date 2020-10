Elton John ha revelado un nuevo demo de su canción, “Here’s To The Next Time”.

La canción, que fue grabada en 1967 cuando John todavía era conocido como Reg Dwight, es la última oferta de su próximo lanzamiento, Elton John: Jewel Box, que salió el 13 de noviembre.

Esta versión en solitario de “Here’s To The Next Time”, fue grabada en el estudio DJM de Londres a finales de 1967, y la versión completa apareció en 1968 como la cara B del primer single de John, I’ve Been Loving You.

Es sólo una de las 60 ofertas inéditas que aparecerán en la caja del próximo 50 aniversario del cantante, dividida en cuatro partes – Deep Cuts, Rarities, B-sides, And This Is Me – que se publicarán en los formatos 4xLP, 8xCD, 3xLP y 2xLP.

Además de esta versión inédita de “Here’s To The Next Time”, John también puso a disposición la pista B-side de 1986 “Billy and the Kids”. Esta canción aparecerá en el CD 7 de Elton John: Jewel Box, habiendo apoyado originalmente su single de 1986 “Slow Rivers”.

De Elton John: Jewel Box, John ha lanzado hasta ahora un tema inédito, “Regimental Sgt. Zippo”, así como la rareza de 1969 “Sing Me Sad Songs”.

Sobre el lanzamiento de este último, John dijo, “Profundizar en cada período de mi carrera con tanto detalle para Jewel Box ha sido un absoluto placer.”