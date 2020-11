Elton John ha afirmado que posee más de 120.000 CD y 15.000 discos de vinilo. El cantante también dijo que “definitivamente prefiere LPs”.

El cantante de 73 años explicó que la totalidad de su vasta colección de música permanece en su casa, en lugar de almacenada, para que pueda tener acceso a ella en todo momento. “Tengo más de 120.000 CD y 15.000 piezas de vinilo“, dijo el cantante a Goldmine. “Se almacenan en los estantes de mi casa para que pueda acceder a lo que quiera, cuando quiera”. Sobre el formato que eligió, Elton John dijo que “definitivamente prefiere los LP”.

El artista detrás de “Sacrifice” también hablo al paso de una vida de giras a pasar más tiempo con su familia, diciendo que se sentía “afortunado de haber tenido la oportunidad de seguir haciendo lo que tanto amo durante los últimos 50 años”.

“Pero mirando mi vida ahora, es sin duda uno de los mejores momentos de mi vida y realmente, todo cambió cuando David y yo tuvimos a nuestros hijos”, continuó el compositor. “Con los niños, no puedes evitar mirar retrospectivamente cómo llegamos aquí hoy y la belleza de dónde está mi vida ahora.

“Me han ayudado a concentrarme en el presente y seguramente me han hecho apreciar mi pasado. ” A principios de esta semana, el artista expresó su apoyo a The Weeknd luego de que el cantante canadiense no recibió ninguna nominación al Grammy.

