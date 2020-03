Elohim, es simplemente una show-woman originaria de Los Ángeles. Sus discos son actos únicos de música electrónica y alternativa, garantes de captar la atención del público sin darle oportunidad de quitarse los auriculares. Elohim es todo un combo artístico: cantante, compositora, músico, y productora, con una visión única e intrigante para su música.

Sus shows en vivo demuestra tanto su destreza musical como su capacidad para conectarse con los fanáticos en un nivel más profundo. Elohim recién lanzó el sencillo “Group Therapy” estuvo presente en la pasada edición del EDC.

¿Puedes contarnos un poco sobre ti?

¡Hola, soy Elohim! Hago música para traer amor y luz a la vida de los demás. Quiero llevarlos a un viaje vibrante, quiero que sean libres, quiero provocar algo dentro de ellos que no sabían que estaba allí.

¿Cómo describes la música que creas?

Encuentro que muchos de mis sonidos encajan dentro del ambiente electrónico, mi pasión radica en la música edificante y motivadora, basada en el amor.

¿Hay algo que puedas destacar de tu proceso de producción?

A veces escribo una canción completa en treinta minutos mientras camino o conduzco. Otras veces me siento y empiezo desde cero. Estoy fuertemente inspirada por sonidos extraños y únicos. No tener una forma establecida de hacer las cosas lo mantiene realmente interesante y divertido. No hay nada como la sensación de crear arte.

¿Qué implica un set en vivo de Elohim?

Generalmente existe dentro de un momento específico en el tiempo. Y no hay forma de recrear ese momento una vez que se ha ido, porque hay una energía especial dentro de ese tiempo y espacio creado entre mí y los maravillosos humanos que vienen a verme actuar. Cada concierto está diseñado con cuidado y nos guía a mí y al público en un viaje a través de la luz, el sonido y la emoción. Un set en vivo de Elohim es un lugar seguro para que cualquiera pueda liberarse y simplemente estar.

Hablando de canciones como “Fuck Your Money”, cuando fue lanzada, dejó ver la variedad de temas y sonidos que abordaste en la edición de lujo de tu álbum homónimo.

Hay muchas capas de sonidos y mensajes dentro de ese álbum. Esta es solo una de las muchas creaciones dentro de la historia. Los colores y sabores varían mientras se mantiene una capa base de amor y positivismo. Estoy realmente orgullosa de ese disco y espero que evoque ese amor y magia dentro de las almas de muchas personas.

Como alguien que solo ha estado tocando en vivo bajo el apodo de Elohim durante ya varios años, ¿qué has descubierto sobre lo que significa ser músico en vivo?

Al menos para mí, ser músico en vivo requiere compromiso. Pongo todo en mis show en vivo. Una de las partes más bellas de la música es el mundo interminable de infinitas posibilidades de crecer y aprender. La sincronicidad de todo esto crea una sensación envolvente de felicidad, y cuando todo se combina perfectamente, me doy cuenta de que es por eso que pasé miles de horas detrás de los teclados. Ensayo y practico mi instrumento todos los días tratando de encontrar nuevas ideas. Para mí es importante darles a los demás una experiencia y un mundo para entrar y escapar mientras se unen como uno solo.

¿Cuáles son tus formas favoritas de experimentar mientras compones y cuando llevas eso al escenario?

Cuando se trata de escribir, la experimentación es ilimitada. Una de mis cosas favoritas en el mundo es ir al estudio con un día entero dedicado a encontrar y crear sonidos extraños que no he usado antes. Este proceso generalmente termina provocando una composición completa que siempre es muy gratificante. Cuando estoy actuando en el escenario, todo está allí, me pierdo en la emoción de mis instrumentos y mi voz.

¿Qué esperas lograr musicalmente?

Siempre estoy evolucionando y tratando de progresar en mi desempeño, así que eso es importante. Estoy emocionada de conocer gente maravillosa y compartir una experiencia con ellos, donde tal vez puedan olvidar sus preocupaciones por una hora y estar con la música y el momento.

¿Alguna vez considerarías presentarte acompañada de una banda completa?

Por ahora, estoy disfrutando este viaje en solitario, de descubrir y empujarme al escenario como artista. No se sabe lo que depara el futuro y, de hecho, estoy bastante abierta a tener más instrumentos en el escenario, me facilitaría las cosas.