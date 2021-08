Elizabeth Olsen, quien se ha encargado de interpretar a la Bruja Escarlata en el MCU, reveló estar del lado de Scarlett Johansson en la demanda que actualmente la actriz enfrenta contra Disney.

En las últimas semanas Johansson se ha visto envuelta en un problema legal con Disney por el estreno simultáneo que tuvo en cines y en streaming su película Black widow, situación que la actriz aseguró violó su contrato y afectó la venta de tickets en salas de cine. El caso le ha dado la vuelta al mundo e incluso ya han sido varias las figuras públicas que han apoyado la posición de Scarlett, incluyendo a Elizabeth Olsen.

En una reciente entrevista que tuvo con Vanity Fair y Jason Sudeikis, la estrella de WandaVision fue cuestionada sobre si está preocupada por la nueva modalidad que se adaptó para lanzar películas durante la pandemia, tomando en cuenta lo ocurrido con Johansson, a lo que ella contestó: “Estoy preocupada por un montón de cosas. No estoy preocupada por Scarlett. Pero me preocupa que las películas pequeñas tengan la oportunidad de verse en los cines. Eso ya era algo pre-COVID”.

“Me gusta ir al cine y no necesariamente quiero ver una película nominada al Oscar o una taquillera. Me gustaría ver películas de arte y cines de arte. Y es por eso que me preocupo, la gente tiene que mantener vivos estos teatros. Espero que haya un tipo de solución, que las empresas más grandes se unan para mantenerlos, al menos en Los Ángeles esto va a suceder. Pero creo que va a ser como cuando los estudios solían ser dueños de los cines”, agregó Elizabeth Olsen.

Y continuó: “Tengo la sensación de que podría volver a ser la única forma de mantenerlos con vida con bienes raíces tan costosos. Pero cuando se trata de actores y sus ganancias, quiero decir, eso es sólo todos los contratos. Así que está en el contrato o no”.

Elizabeth Olsen concluye el tema refiriéndose a Scarlett Johansson como alguien “muy fuerte” y agregó: “Literalmente cuando leí lo que pasaba yo estaba como ‘bien por ti Scarlett'”.

Créditos foto de portada: Marvel.