Elizabeth Olsen, la actriz que le da vida a Wanda Maximoff dentro del UCM de Marvel studios reveló recientemente cual fue el verdadero motivo que la hizo alejarse de las redes sociales y porque nunca volverá a usarlas.

Después de su participación en la serie de Wandavision y ahora con la segunda entrega de Doctor Strange en puerta la actriz tuvo una entrevista con Glamour magazine donde contó la verdad a cerca de su alejamiento de estas plataformas.

Inicialmente se llegó a creer que el verdadero motivo era por las criticas que recibió por no haber ofrecido ningún comentario por la muerte de Chadwick Boseman, actor que interpretaba a Black Panther; aunque la actriz dijo que ese no fue el motivo y que la verdad es que le incomodaba servir como una especie de voz oficial respecto a ciertos temas:

“Todo el asunto me hizo sentir incómoda y ni siquiera es como si realmente estuviera prestando atención a los comentarios o algo así, simplemente me sentía rara, cómo se organizaba mi cerebro, como, si algo sucediera en el mundo, diría,’ Oh, ¿tengo que publicar sobre esto?'”

Además, declaró que no tiene intenciones de regresar a usar ninguna otra red social: “Durante la pandemia, estaba como, ‘Oh, bueno. ¿Sabes qué? esto simplemente no es para mí’ y simplemente me deshice de él y no volveré. Nunca volveré a las redes sociales.”

Crédito foto de portada: Pinterest