La cantante y compositora mexicana Elis Paprika está de vuelta con un nuevo y emotivo sencillo titulado “The end of the world”.

Todo lo sucedido en el último año movió muchas cosas dentro de nosotros, tanto en nuestra forma de ver la vida, como en la forma en la que le mostramos cariño a nuestros cercanos. Tal fue el caso de Paprika, quien no dejó pasar la oportunidad y convirtió en arte todo su sentir durante esta cuarentena.

El resultado fue una nueva canción titulada “The end of the world”, en la que al ritmo de una melancólica y dulce melodía, Elis Paprika retrata el amor en tiempos apocalípticos. El track fue producido por la misma cantante en conjunto con Richo Acosta y Cachi Zazueta.

Hablando del sencillo, la tapatía explicó: “The End Of The World fue mi última carta al mundo cuando todo era incierto, pero quería crear algo tan bonito, que mi familia supiera que nosotros estaríamos bien y conscientes.”

“Aunque todo se estuviera cayendo, quería que mi novio supiera que es lo mejor que me ha pasado. Que lo que hemos construido en los últimos 10 años, es lo más increíble y que así debía acabar… con algo hermoso y algo muy musical, para quedar en la historia, con la poca gente que sobreviviera… es una especie de carta póstuma, que aunque no morimos, siempre tendrá vigente el sentimiento de todo lo que habla”, agregó.

“The end of the world” es la primera música que Elis Paprika comparte en lo que va del año y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.