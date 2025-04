Eli Piña y la expansión de la visión musical y corporal

Con Eli Piña, es válido aplicar el lugar común de que abajo del escenario se ve pequeña, pero al subir a éste se agiganta. Sin embargo, hay un detalle, raras veces la he visto tocar sobre un escenario, siempre a ras de piso. Así que, reformulemos. Ella es pequeña de edad, pero apunta a ser una gigante del saxofón, porque se encuentra en proceso de definir todavía más su voz y su instrumental, pero las ganas, los deseos y, especialmente el talento, son notables.

Su amor por el saxofón fue, cuenta, “a primera vista. Vi a una chica tocando el sax alto y dije, ¡woooow!, quiero aprender a tocar ese instrumento. Más tarde conocí el tenor y me enamoré de su sonido. Ella comenzó a tocar ska (actualmente, una de sus agrupaciones es Girls Go Ska) y pasaron varios años para que llegara al jazz. Su epifanía se dio en un taller que impartía Israel Cupich en la escuela cuando escuchó “Blue in green” del disco Kind of blue. “El solo de Coltrane de esa balada ⎯dice⎯, me hizo sentir algo que nunca había sentido y hasta la fecha me sigue pasando con ese solo. No sé bien cómo llegué a la escena del jazz, lo que sí recuerdo fue como llegué a la impro. Tomaba clases con Remi [Álvarez] y él notaba mi inquietud por querer tocar con improvisadores, me decía que me acercara con Adriana Camacho [la contrabajista] y que seguro ella me abriría las puertas musicales para tocar juntas… y así fue”.

Ese dueto hoy se mantiene y se hace llamar Piña para la Niña y se apresta a plasmar su primera grabación, pero no se trata del único grupo con el cual nuestra entrevistada lo hace. Se le puede encontrar con Madoromi Oromi (al lado de Reona Sugimoto y Klaus Sour), pero es más frecuente hallarla en ensambles únicos, formados ex profeso para una sesión (quien esto escribe, la recuerda en varias de ellas, pero una, reciente, al lado de Nicolás Caiola en el contrabajo y Emilio “Piscuis” Gordoa a la batería, en donde, posesionada por el espíritu de James Chance (RIP) el líder de Contortions, se tiró al piso y estuvo a punto de agarrarnos a saxofonazos para sorprendernos todavía más de lo que ya lo había hecho).

Eli Piña por Rafael Arriaga

En ese proceso de búsqueda, cuenta, “normalmente elijo colaborar con proyectos que buscan innovaciones de sonoridades y nuevas formas de experimentar con la música, pero es muy variado. He tocado desde salsa, cumbia y lo último que toqué distinto fue algo así como jazz contemporáneo mexa. También lo más reciente que presenté con mi amiga Mariana Mahatma fue hacer un performance donde combinamos canto, movimiento, baile. Fue una exploración distinta y además el público lo recibió como un tipo de hipnosis donde no sabían bien qué estaba pasando, pero se sentían atraídos por lo que veían y escuchaban”.

En ese mundo cambiante que son las constantes colaboraciones, los proyectos venideros forman un apartado importante en la vida de Eli. Hace un recuento de lo que está en puerta, pero seguro se unirán más en el camino: “Me hace muy feliz que pude colaborar en el próximo disco de mi amigo Klaus Sour (guitarra); también, cuando estuve en Berlín, el año pasado, grabé a dueto con el saxofonista argentino Gustavo Obligado, en clarinete y saxos. Próximamente estaré grabando a dúo con mi amiga Adri y quizá pronto pueda colaborar con Concepción Huerta y quizá logremos coincidir para tocar con Ana Ruiz. Estoy interesada en hacer más colaboraciones con bailarinas y bandita que hace performance. Creo que esto me ayudaría a seguir expandiendo mi visión musical/corporal y de expresión en el escenario”.

Eli Piña por La Indie Gena

Poca de la música desplegada por la saxofonista ha quedado asentada en un formato físico. El año pasado grabó al lado del saxofonista Phillip Greenlief Otras palabras. Ambos coincidieron en Radio Niágara, espacio dedicado a la improvisación creado por Adriana Camacho y Antonio Gritón (qepd) y conectaron musicalmente muy bien. “En la segunda visita de Phillip a México ⎯dice⎯, me propuso grabar y yo estuve encantada de poder registrar mi primer disco de improvisación con él. No sentí pánico, solo un poco de nervios, pero creo que toda la música fluyó muy natural”. Para quienes se pregunten quién es este saxofonista, él trabaja desde fines de la década de los setenta y posee reconocimiento internacional por sus grabaciones y presentaciones al lado de improvisadores como Fred Frith, David Boyce, Scott Amendola, Gino Robair, entre otros.

Eli Piña, cuenta con sus propios héroes. Saxofonistas internacionales: Akira Sakata, Tobias Delius, Lotte Anker, Pharoah Sanders (qepd); nacionales: Remi Álvarez y Germán Bringas. Sin embargo, en fechas recientes se le ha visto empuñar otros alientos, entre ellos el clarinete: “La idea de tocarlo fue una ofrenda para mi bisabuelo. También creo que, sin buscarlo, me ayudó a ver nuevas formas de improvisar con un instrumento en el que aún tengo pocos recursos para crear. Además, uno de mis sueños es logar música oaxaqueña con el clarinete”.

Eli Piña por Rafael Arriaga

Hace un año o dos, recuerdo haber asistido a una terraza (en realidad era una vil azotea) en donde, junto con otros improvisadores, ella tocó. Esa noche, la escuché como nunca antes; no fue su tono, sino la fuerza y la expresividad, parecía un caudal nacido apaciblemente pero conforme avanzaba la noche se convertía en un incontenible rápido, presto a avasallar lo que encontrara a su paso. Pasmado, me acerqué a ella mientras guardaba su instrumento; más asombrado quedé cuando me dijo su edad. Recuerdo haberle dicho que se iba a convertir en una grande del instrumento en México. El tiempo, me ha dado a mí mismo la razón.

Así que escucharla enumerar los planes solo confirma el potencial que habremos de ver crecer en los próximos años. “Actualmente trabajo en un disco de voz y mis letras con I. la Católica [productor de Mabe Fratti]. Este disco es un nuevo paso en mi vida y carrera musical, porque es otra forma de mostrarme al mundo. Por otro lado, trabajo en una obra para saxofón solo y la cotidianidad en la CDMX el cual llevará el nombre de Reconocer el espacio. Por último, está la grabación de Piña para la Niña con Adriana Camacho. Me emociona mucho porque la última vez que tocamos tuve vibraciones y sensaciones que hasta ahora nunca había sentido tocando con nadie. Presiento que lo que sucederá el día que grabemos será algo especial y quizá darks. También planeó hacer una gira nuevamente por Europa y si me permite la vida y la economía, una por Latinoamérica”, concluye la saxofonista.

Eli Piña por Rafael Arriaga

