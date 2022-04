Elden Ring es un RPG de mundo abierto en el que debemos, a grandes rasgos, explorar las Tierras Intermedias como un tiznado. Nuestro objetivo es recuperar el poder del anillo Elden derrotando a semidioses para convertirnos en un señor poderoso. Las mecánicas de juego siguen el combate clásico de la franquicia de Dark souls, pero con elementos nuevos que, aunque mínimos, cambian el sistema para mostrarlo fresco. El salto; los espíritus, las cenizas de combate; Torrente (el caballo); y los elementos del espacio, árboles cayendo, piedras que te bloquean el paso, etc.

TXT:: Adrián Ávila Pérez / @thewebsterror

Es interesante cómo Hidetaka Miyazaki expresa tanto con lo mínimo. A pesar de tener múltiples opciones de combate a diferencia de otros juegos, se siente un minimalismo que sigue la filosofía que inspiró al director a hacer videojuegos: el diseño por sustracción. Es decir, se elimina todo aquello que no aporte nada al juego, como lo hizo en su tiempo Fumito Ueda con Ico (2001) o Shadow of the colossus (2005). Esto genera un contraste interesante, pues aunque el juego es barroco en cuanto al detalle estético, su sistema de reglas puede ser tan simple o complejo como el jugador lo desee.

Desde su anuncio en el E3 de 2019, el juego estuvo en la mira de críticos y jugadores alrededor del mundo debido, además del prestigio del estudio creador, FromSoftware, a la colaboración de George R. R. Martin, creador del universo de Juego de tronos. En el sentido narrativo, la obra es un monumento al género de la fantasía tomando inspiración de El señor de los anillos, la mitología nórdica, el folclor europeo, Berserk de Kentaro Miura, etc. Uno puede deambular por el mundo abierto y encontrar referencias de este tipo en todos lados con lo que la obra se convierte en un deleite.

Aunque a nivel gráfico Elden Ring no tiene la tecnología de punta como el remake de Demon’s souls (2020) que hizo Bluepoint, utiliza sus recursos para hacer un mundo vivo y lleno de detalles. Los enemigos, la vestimenta, los edificios, los entornos, las animaciones y las armas tienen detalles tan precisos que es un gusto observarlas. Hay tanto contenido que el juego no limita al jugador a sólo seguir una ruta lineal, sino que en cada momento se encuentra algo que pica la curiosidad y lleva a sitios maravillosos.

El juego es difícil, sobre todo para aquellos que tienen poca experiencia con este tipo de juegos, no obstante, vale mucho la pena por la experiencia estética y de satisfacción que conlleva el alcanzar una victoria contra un enemigo que parecía imposible de vencer. Juegos como éste no necesitan un modo fácil cuando saben utilizar la dificultad como un modo de expresión.

Elden Ring es, al menos por ahora, la culminación del trabajo de Miyazaki y su equipo en FromSoftware. Después de sentar las bases de lo que sería un género aclamado por la crítica en 2009 con Demon’s souls y tras haberlo perfeccionado con Dark souls, ahora han alcanzado otro nivel como estudio que los coloca como unos de los más importantes e influyentes en el medio.