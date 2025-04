Elchivo: “Hacemos rock pesado, y nos sale bien”

ElChivo es una de rock pesado, por lo menos así lo dice Marco Gil, bajista y veterano de mil batallas con bandas como Toxodeth y Profanator, aunque las generaciones menos atentas al metal extremo tal vez lo recuerden por Maligno, la excelsa banda regia de stoner/doom. “Siempre nos han dicho que es medio doom y medio stoner por la influencia que tiene de rock clásico, de blues con lo pesado y muchas veces lento, entonces mucha gente lo identifica con esos estilos pero en realidad nosotros siempre hemos dicho que hacemos rock pesado, y creemos que nos sale bien”.

Con esta banda tiene ya poco más de una década, 11 años para ser exactos. En medio de ello hubo una pandemia, un parón en todos los ámbitos de la vida que en términos de la escena rockera mexicana afectó tanto el panorama que hoy algunos conceptos parecen diluidos. ElChivo, por cierto, es una banda de Monterrey, y en ese contexto le pregunté a Gil si era correcta o no la idea de que la escena se contrajo, se redujo. Recordemos que los medios hablaban de la “avanzada regia”. Luego, probablemente desde antes de la pandemia, silencio. La respuesta es interesante:

“Yo creo que no solamente en Monterrey. A raíz de la pandemia e incluso un poquito antes sí hubo como un parón, porque de 2005 a 2012 más o menos sí hubo un auge, Maligno por ejemplo es de 2005 y junto con nosotros salieron bandas como Mutum (symphonic/goth metal altamente recomendable) y muchas más, y también salieron varias a nivel nacional; pero luego por ahí de 2015 ya no hubo más, las que pudieron establecerse se mantuvieron pero ya no pasó más. Vino la pandemia y bueno, si para los artistas grandes fue un caos y todo mundo estaba quebrado, imagínate lo que habrá representado para los independientes. La situación se volvió ‘o comes o tocas’. Ese fue un momento decisivo en el que muchos tiraron la toalla, vieron que ya no se podían dedicar a esto. Con la pandemia la onda fue ver quién sobrevivió y a los que lo lograron, aplaudirles y apoyarlos porque tuvieron ese coraje o esa suerte de sobrevivir “a esta cosa tan tremenda que afectó no solo a los músicos sino toda la industria, ¿cuántas revistas y programas de radio desaparecieron?”.

Difícil rebatir el argumento. Pero entonces parece que la carrera de músico rockero, en este caso metalero, es más de resistencia que de velocidad. Hay que adaptarse a muchas situaciones inherentes a la modernidad. ElChivo tiene listo un disco nuevo, ¿cómo planean sacarlo? “Se va a llamar Under the red sun. Sacamos un primer sencillo que se llama “The unforseen” y luego sacamos otro que se llama “Burn the sky”. Antes del disco vamos a sacar un tercero. Todo ha cambiado mucho y se deben aprovechar bien todas las plataformas digitales. Si agarras un disco del artista que quieras, en Spotify por ejemplo, te pones a ver las escuchas y normalmente la primera canción es la que tiene la mayoría de las escuchas y de ahí va bajando hasta que la última prácticamente nadie la pela. Si los vas sacando como sencillos le das chance a la gente que conoce a la banda y los que apenas te van conociendo que escuchen bien y si les gusta se tienen que esperar al siguiente sencillo y así unos tres después ya sacas el disco. Creo que es una buena estrategia aunque yo soy old school y escucho discos en lugar de sencillos, pero bueno, hay que acoplarse a las nuevas maneras de llegarle a la gente”.

Marco es un tipo amable, que va tranquilo por la vida pero también es líder. Tiene experiencia y en ElChivo se rodeó de gente talentosa y con diversas habilidades para que la banda sea costeable y pueda mantenerse desde el concepto de independencia. “Afortunadamente Roi (Zerda, guitarra) tiene un estudio en casa, ahí grabamos todo excepto la batería y eso ayudó a que nos ahorráramos una cantidad considerable de dinero. Parte de la mezcla la hicimos entre Roi y yo y la masterización la hizo Alan Douches en West West Side Studios de Nueva York, un viejo amigo mío que también ha masterizado algunos discos de Maligno. Para el disco físico es muy probable que salga mediante Screaming for Vengeance, antes conocido como Asenath Records. Tienen muy buena distribución a nivel nacional así que casi seguro saldrá con ellos, será una licencia y luego si sale alguien interesado de otra parte de México o el mundo se hace lo mismo, no estamos peleados con nadie ni tampoco casados con una sola disquera, y digo disquera entre comillas porque ya prácticamente son micro empresas que lejos de querer una ganancia enorme lo hacen más por amor al arte”.

Y a nivel creativo, ¿cómo funciona ElChivo? ¿Es una democracia o una dictadura? “Ni uno ni otro, la composición se va presentando de manera natural. Normalmente yo llego con una idea, ya ves que el bajo es un instrumento melódico entonces yo llego con algún riff o una melodía y sobre eso desarrollamos. Entre todos mejoramos, estructuramos y luego le buscamos las letras. Lo más importante en la música, lo que tiene más valor son justamente las melodías, los dos elementos más importantes a la hora de registrar una canción son la melodía y la letra. Me parece muy complicado arrancar sobre una armonía, por ejemplo. Igual puedes comenzar con una base rítmica y desarrollarla pero a mí se me hace más fácil que el inicio sea la melodía. En ElChivo a veces soy yo y a veces es Roi, luego cuando ya tenemos una estructura melódica, con base en eso Viin (Angelini, voz) trabaja las letras, lo dejamos solo porque es muy bueno, él desarrolla las historias y nosotros acoplamos eso a la base melódica de la canción para que se complemente”.

Lo siguiente es un tercer sencillo, que al igual que los primeros dos tendrá video. “Eso lo hacemos nosotros, los filmamos y los editamos con la ayuda de Viin que tiene Fantasma Films, una empresa que se dedica a hacer anuncios y películas y documentales así que nos apoya con equipo, Roi se encarga de la edición. Afortunadamente siempre me he rodeado de gente muy talentosa y así vamos a sacar otro video y luego ya viene el disco así que ya estamos viendo fechas. Lógicamente la CDMX está en planes porque ya tenemos tiempo de no ir, queremos hacer una minigira de dos o tres shows, prensa y luego también las principales ciudades de México como Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, y empezar a girar ya con el disco afuera. Yo creo que va a ser a partir de mediados de año para adelante”. Todo lo relativo a fechas y lanzamientos está siempre disponible en la página oficial que, por cierto, es obra de Stefan Berdem, el baterista, que vive de diseñar páginas web.

ElChivo es una banda de gran talento. Como ha quedado claro son fieles adeptos al concepto “hágalo usted mismo” pero con el bagaje de cada uno, lo cual implica que lo hecho es de mucha calidad. Cualquiera que se sienta cómodo con el rock pesado bien hecho que no conozca a esta banda, no se arrepentirá de darles una oportunidad. ¡Altamente recomendable!

