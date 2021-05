ElArturo representa bien lo que en el mundo de la música ocurre últimamente, donde géneros que en apariencia lucen distantes no sólo chocan puños, sino que se van de parranda para terminar la juerga hasta el amanecer. En este caso, indie, la llamada música regional y el género urbano se encuentran en el EP debut de ElArturo, cuyo primer sencillo, “Y qué”, hoy te presentamos.

“Y qué si tal vez esta vez no lo hago por dinero. Y qué mas da el blablabla. Y qué mas da, ya no me importa nada. Yo´toy happy y ya”. Así se confiesa ElArturo en “Y qué”, un tema que, según él mismo, atiende una fórmula muy simple donde el amor y los sentimientos son la base, aunque lanzar críticas a lo que le provoca disgusto también es válido. De manera que la sinceridad es determinante para el duranguense, algo palpable en el resto de temas que integran su EP: “Apenas empezaba” y “La vida era más easy”.

Proveniente de El Mezquital, Durango, ElArturo arrancó su carrera musical con una guitarra; hoy, a sus 21 años de edad, se advierte como un multi instrumentista que se enorgullece de sus cimientos: “Soy un artista que se siente orgulloso de sus raíces mexicanas, por eso uso lenguaje local y por eso también busco mezclar instrumentos de lo regional con ciertos detalles característicos, en lo referente a mi vestimenta”.

“Y qué” es el resultado de la colaboración entre ElArturo con los productores 3KMKZ y Dan Solo. Se trata de un lanzamiento de Altiplano Records, un naciente sello discográfico a la caza de artistas talentosos y comprometidos.

Sin más, te dejamos con “Y qué”: