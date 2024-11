Ela Minus eleva su magia electrónica con “BROKEN” y “UPWARDS”

Su álbum debut, acts of rebellion, apenas fue editado en 2020 y en un abrir y cerrar de ojos la colombiana, radicada en Alemania, Ela Minus ya está convertida en una estrella global y eso se enfatizará todavía más con la llegada de DIA, un nuevo disco del que ya ha ido adelantando piezas.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

De entre las que habrá que destacar “BROKEN”, no sólo por su intensidad rítmica y mayor complejidad sonora, sino también por la evolución a la hora de cantar y abrir con una frase muy llegadora: “Mother, I’ve been a fool/ I let them in/even when you said to not listen/ went to hell and back/ laughed all the way/ now I’m broken”.

DIA aparecerá en su versión completa -10 tracks- hasta el próximo 17 de enero de 2025, arropada por Domino Records; se trata de una producción que fue concebida y grabada entre Colombia, Nueva York, Seattle, Ciudad de México y Londres, para atrapar con ello el pulso de la modernidad.

Mientras tanto, ya tenemos delante también a “UPWARDS”, que es más experimental, nerviosa y urgente -posee un carácter casi performático- y en la que se muestra con gran aplomo detrás de los sintetizadores y con el aura de una gran cantante.

Para completar el esquema de producción encargó la mezcla a Marta Salogni, colaboradora de FKA twigs y Sampha. Por lo que ya hemos escuchado de DIA, no queda la menor duda de que Ela Minus ha elevado considerablemente su nivel y presencia internacional (ya anunció una larga gira que incluye fechas abriendo para Caribou y Floating Points).

Por lo pronto, hay que regodearnos en una canción tan potente como “BROKEN”, en la que sube los beats por minutos; algo que contrasta con la anécdota detrás de su composición: “Empecé a componerla pensando que estaba perfectamente bien y la terminé sabiendo que no lo estaba”.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #51: ‘suaves son los días’ soñando con Marte