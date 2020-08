La colombiana Ela Minus está por lanzar su álbum debut. Y para irnos preparando para lo que se viene, la cantante ha lanzado ya el sencillo “el cielo no es de nadie”.

Ela Minus se convirtió en la primera latina en firmar con el sello discográfico Domino Records, con quienes ha emprendido un nuevo y grandioso camino. Prueba de ello es éste nuevo sencillo en el que le hace una oda a los pequeños y constantes actos de amor de cada día.

Sobre lo que Ela comentó:

Creo más en los actos pequeños, constantes, pacientes y poderosos que en las grandes hazañas inmediatas. Quiero desafiar la idea de que lo heroico es más poderoso que lo cotidiano. Es más difícil dar el tiempo que el cielo entero.

El estreno de este oscuro track que nos remonta a la cultura clubber, vino acompañado de un videoclip dirigido por la misma Ela Minus y Pepi Ginsberg. En él se van mostrando imágenes vertiginosas de sus máquinas, mientras que se le ve a la colombiana moverse y adueñarse del escenario de una discoteca abandonada.

No hay duda alguna que Ela Minus llegó para revolucionar la escena y deleitarnos con un poderoso y reiterativo sonido. No por nada se convirtió en una de las grandes promesas de Domino Records.

El disco debut de Ela Minus, acts of rebellion, llegará a nosotros el próximo 23 de octubre. Y ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Tracklist acts of rebellion:

1.N19 5NF

2. they told us it was hard, but they were wrong.

3. el cielo no es de nadie

4. megapunk

5. pocket piano

6. dominique

7. let them have the internet

8. tony

9. do whatever you want, all the time.

10. close (ft. Helado Negro)

Foto de portada: Cortesía.