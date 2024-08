El Zeuhl en la Tehuanita de la mano del misterio: Greco Bastián

Una de las tendencias más fructíferas de la experimentación musical en la Ciudad de México ha sido el acercamiento de los músicos de jazz de improvisación a la del rock progresivo y viceversa. Esto ha provocado el renacimiento del género llamado Zeuhl.

Zeuhl fue el nombre acuñado por el grupo francés Magma, al rock progresivo orquestal y épico que tocaban. Hace un par de semanas apareció el primer festival de música zeuhl en la Ciudad de México – una muestra de la fuerza de este incipiente movimiento que cuenta con grupos como Rëlisp y Mekanik Kommandoh. Este género alcanza un alto nivel musical que se combina con la actitud espontánea y revoltosa que viene con la novedad.

Un mítico músico antecesor de este género es Greco Bastián cuyo épico disco With a Little Hell from My Friends cuenta con la participación de un gama de renombrados artistas internacionales como Tatsuya Yoshida, Jean-Luc Plouvier, Matt Labofsky y Pierre Vervloesem – álbum testigo de un impresionante poder de convocatoria de un músico que ha quedado en los sombras, y cuyo reconocimiento en la Ciudad de México es prácticamente inexistente.

“Bastián radica en Acapulco, Guerrero, y cuenta con varios álbumes –los cuales pueden encontrarse en su página de bandcamp– que si bien presentan detalles en lo referente a la calidad de su grabación, dejan ver una imaginación desbordada, una asombrosa musicalidad y un irreverente sentido del humor, plasmado en los títulos de sus composiciones.” comenta el icónico historiador de la música de México, David Cortés Arce, quien tuvo el gusto de entrevistar al artista en 2023.

“Bastián ha dejado de ser el secreto mejor guardado de la escena mexicana para convertirse en una de las promesas a nivel mundial del género,” continúa Cortés. “With a Little Hell from My Friends cerró el 2022 entre los tres mejores discos del rock progresivo en diferentes listas en distintos países; sólo aquí, en su lugar de origen, como era de esperarse, apenas y logró ser conocido.”

Dicho eso parece que Bastián, cuyo verdadero nombre es Pablo Eduardo Ibarra Reyes, es más compositor que músico, alguien que comunica sus propuestas a músicos elegidos y permite que ellos toquen en su nombre. Para esta ocasión eligió un quinteto de lujo.

En batería toca el productor musical, ingeniero de audio y gestor Gil Vazquéz, quien ha grabado a artistas como Rita Guerrero y Ilan Rubin. En la guitarra está el compositor Hegel Pedroza colaborador frecuente en los mundos del arte contemporáneo, con investigación sobre las tecnologías sonoras y jazz.

En el piano Bastián cuenta con el joven compositor y cantante Alejandro Avila con un trasfondo en la música clásica quien es parte del dúo de música experimental electrónica alemán-mexicano Mexa Strasse con un trasfondo en la música clásica. En el bajo está Horacio Vidrio, quien toca en el grupo de hard rock Wrokk. El premiado joven jazzista Diego Franco redondea el quinteto en el saxofono tenor.

El concierto de este quinteto es parte del ciclo de experimentación musical Azarret La Tehuanita, con la curadora invitada, la poeta y editora Clau Arancio de Argentina.

“La Tehuanita”, restaurante 100% indígena con dueños zapotecos, sirve platillos del Istmo de Tehuantepec de gran sabor y es la sede de esta nueva edición del “Azarret”. También ofrece diversos tipos de mezcal oaxaqueño. Cuenta con una terraza cubierta en la banqueta que hace la estancia en la lluvia cómodo, si es al caso, sentado en una mesa con un mezcal en una mano y una tlayuda en la otra mientras se escucha las gotas y la música más candente de la Ciudad de México. Aunque el flyer indica que iniciará a las 19:45 probablemente tarden 45 minutos más, como suele suceder en la escena de improvisación de la Ciudad de México.

Gil Vazquéz (batería), Alejandro Avila (piano), Hegel Pedroza (guitarra), Horacio Vidrio (bajo), Diego Franco (saxofón tenor) viernes 16 de agosto, 19:45, La Tehuanita, Diagonal San Antonio 1513, Col. Narvarte Poniente, Ciudad de México.

Fotos: Marcocodrilo (Horacio Vidrio), Memoriafoto (Diego Franco), Solcor (Gil Vazquez), Cuartoandante (Hegel Pedroza),

Fuente flyer: Perec/PampaType

Dibujo perfil: Passer Domesticus, La Garnachera, Gerardo del Olmo

