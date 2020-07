Recientemente se reveló que el tan esperado próximo disco de AC/DC ya está grabado. Sin embargo, como muchas cosas últimamente, sufrió los estragos del COVID-19 y su estreno tuvo que ser postergado.

Este dato lo dio a conocer Dee Snider de Twister Sister, quien es el que se ha encargado de estar dando una serie de actualizaciones sobre la banda. Y sobre este nuevo disco que ya viene en camino, en una plática con ABC Audio, comentó:

Esto va a ser un milagro tecnológico. Lo que se logrará, la reunión de la banda que conocemos para un álbum más, será alentador y desgarrador al mismo tiempo. Porque nada es para siempre. Pero este es el último ‘una vez más’.

Incluso, anteriormente, Snider ya había afirmado que para este disco el grupo unió fuerzas nuevamente con el vocalista Brian Johnson y el baterista Phil Rudd.

Hasta el momento estos son de los pocos detalles que se tienen sobre la nueva producción de AC/DC, la que sigue aún sin tener una fecha exacta de estreno. Pero que seguramente ya no debe tardar mucho en salir y va a ser algo en grande.

Apenas la semana pasada, AC/DC estuvieron recordando anécdotas de la era Back In Black a través de su serie de videos en YouTube, The Story Of Back In Black. La cual fue creada con el fin de celebrar el 40 aniversario de su aclamado álbum.

Los episodios aún los puedes encontrar en su canal de YouTube.

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.