El Príncipe del Rap es una serie reboot que continuará con la historia original de Bel-Air, la icónica sitcom que se emitió entre 1990 y 1996 protagonizada por Will Smith.

Este show quedo muy incrustado dentro de la cabeza de miles de personas, volviéndose una serie muy popular dentro de la cultura pop y constantemente está siendo recordada en todo el mundo del entretenimiento, razón suficiente para decidir continuar con la historia en un reencuentro.

El actor Alfonso Ribeiro, quien le da vida a Carlton Banks en la serie, y que es recordado por aquella escena de baile tuvo una entrevista con el sitio de entretenimiento E! News donde comentó más sobre este esperado reencuentro y que se trata de algo totalmente diferente a todo lo que se haya visto en los reboots televisivos:

“Me gusta llamarlo una reinvención. A veces ponemos muchas cosas en una palabra, un concepto. Un reboot sería tomar el programa y los personajes reales y traerlos de vuelta. Este es un programa totalmente diferente “. Añadió: “Ni siquiera se basa en el programa. Está basado en el tema musical.”

Es algo completamente diferente. Es drama. No es comedia. No tengo nada que ver con eso, así que realmente no sé nada más… Pero en realidad lo aprecio incluso más que un reboot. Tomemos un concepto y conviértalo en un espectáculo diferente. Me gusta, tira los dados”, dijo. “Adelante, pruébalo y verás qué pasa”.

El Príncipe del Rap estará ambientada en la fecha actual y tendrá una duración de una hora.

Crédito foto de portada: NBC