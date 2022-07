El Museo del Objeto del Objeto (MODO) y el Museo de las Relaciones Rotas convocan a donar objetos nacidos de relaciones finiquitadas para participar en una exposición de la Ciudad de México.

Creado en Croacia por Olinka Vištica y Dražen Grubisic, el Museo de las Relaciones Rotas es un proyecto que ha recorrido el mundo con un conjunto de memorias y pertenencias que tienen su origen en la pérdida y en los corazones rotos. Ahora se unen al MODO para lanzar este llamado a que cierres ciclos donando ese objeto que te recuerda a tu ex o esa persona que ya no esta contigo.

“¿Alguna vez has perdido a alguien muy importante o te han roto el corazón? ¿Quién de nosotros no ha experimentado una ruptura o pérdida importante, ya sea de una pareja, un amigo, un familiar o una mascota? ¿Tienes un objeto que no te permite superarlo? ¡Esta es la perfecta oportunidad de darle un nuevo hogar y de conectar y empatizar con más personas!”

Los objetos serán parte de una expo que inaugura en octubre y permanecerá abierta hasta febrero.

Entra a la web del MODO para saber lo que tienes que hacer para que tu objeto e historia lleguen a esta expo. Todos los detalles en el LINK.