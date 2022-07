Su nombre es Carlos Casares pero la mayoría lo conocemos como “Carlitos Solovino”, “El Solovino”, o mejor dicho, “El Ian Curtis Mexicano”, para ser exactos.

Por si no lo ubicabas aún, este crack viral se hizo famoso primero por varios videos mostrando su manera excéntrica de bailar tecnobanda en su tierra Ciudad Obregón, Sonora, y luego a nivel global tras haber sido sincronizado al ritmo de “Transmision” de Joy Division gracias a otro crack oriundo de Argentina que tiene una banda llamada Standard Electrics.

El resultado se volvió tan viral que incluso figuras públicas como Fred Durst, Pee-Wee Herman, y Norman Reedus de la serie The Walking Dead, compartieron el siguiente video en sus redes sociales.

Ahora que ya estás al tanto del caso de Carlitos, ha llegado el momento de contarte su inspiradora historia.

Aunque hay muy poca información oficial sobre la historia de Carlos Casares en internet, averiguamos que nuestro Ian Curtis norteño nació el 3 de agosto de 2003 en la Colonia Sevilla de Ciudad Obregón. Teniendo problemas congénitos, los doctores le dijeron a su familia que no podría caminar, pero como su padre era dueño de una discoteca, a veces llevaba a Carlitos y como le fuera posible él bailaba sentado, hasta que con el tiempo su condición fue mejorando, y en la actualidad, como lo has podido atestiguar ya, no solo puede caminar normalmente sino que su popularidad fue creciendo luego de verle asistiendo y bailando en todas las fiestas de su ciudad natal sin haber sido invitado previamente, de ahí el apodo de “El Solovino”.

Desde entonces, Carlitos es muy querido en su comunidad (y el mundo entero) debido a sus extraordinarias habilidades dancisticas y su capacidad de bailar durante horas en las fiestas donde toca el grupo norteño que acompaña: Tecnobanda JC.

Para que ya no tengas ninguna excusa más y por fin te animes a bailar como sea que se te ocurra la próxima vez que suene post-punk o tecnobanda en la peda, acá te dejamos unas clases de baile impartidas por el mismísimo Carlitos Casares.

