El Golpe Maestro de Salvador Jacobo en Estudio Marte

La muestra El Golpe Maestro de Salvador Jacobo presenta obras en pintura y tinta de paisajes alucinógenos que muestrab insectos, ojos, espectros, espinas, gusanos, conchas, sombras y todo un enorme universo.

“Las composiciones —densas, minuciosas, a veces barrocas— construyen un lenguaje de signos íntimos, como si se tratara de códices personales escritos en tinta vegetal y saliva de monstruo. Desde una cueva se escucha el eco de The Fairy Feller’s Master Stroke de Richard Dadd, inspiración quimérica del conjunto. Entre el paisaje y lo alucinógeno, lo oculto aparece; miradas desde la maleza, figuras diminutas en cuclillas, criaturas agazapadas bajo hojas carnosas o brotando de una herida mineral. En este jardín imaginario, lo frágil también es venenoso. Jacobo no pinta desde el símbolo cerrado sino desde la imagen abierta. Sus criaturas no exigen ser entendidas, piden ser habitadas. Los detalles no son ornamento son puertas”. Aitana García Gadea

El Golpe Maestro de Salvador Jacobo, inaugura este viernes 9 mayo a las 19:00, en Estudio Marte, Jaime Torres Bodet 221, Santa María la Ribera, CDMX.