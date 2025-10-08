El Final, de Samuel Beckett con Arturo Ríos

En la pieza El Final, Beckett narra la historia de un anciano que a pesar de sus excentricidades representa la esencia de la lucha humana por la supervivencia y la dignidad en medio del aislamiento y la deshumanización. Por Piedad Teatro y La Coordinación Nacional de Teatro del INBAL rinden

homenaje al actor Arturo Ríos, quien este año celebra medio siglo de trayectoria artística, con con una nueva temporada de la puesta en escena.

La dirección esta a cargo de Ana Graham, la pieza cuenta con traducción de Antonio Vega.

“El teatro me ha dado todo: compañeros, amigos, casa, comida, viajes, e incluso una familia que es y vive gracias a la actuación. ¿Y si no hubiera aparecido el teatro en mi vida? ¿Qué hubiera sido de mí? No se. Lo que sí sé es que apareció y cambió radicalmente mi destino. Con el teatro me descubrí a mí mismo como posibilidad, realización y trascendencia. Con el teatro pude ser yo y más que yo”. Arturo Ríos.

El Finalse presentará hasta el 9 de noviembre en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque como parte de la celebración por los 50 años de trayectoria del primer actor Arturo Ríos. Las funciones serán los jueves y viernes a las 20 h, sábados a las 19 h y domingos a las 18:00 hrs.

Teatro El Granero, Av. P.º de la Reforma y, Bosque de Chapultepec I, Atras del Auditorio Nacional.