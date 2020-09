Un nuevo drama sobre The Smiths titulado “Shoplifters of the World”, ha confirmado los planes de lanzamiento.

La próxima película está inspirada en hechos reales y se centra en cuatro amigos de los años 80 que están devastados por la repentina separación de la banda en 1987.

En cuanto a la trama, la historia se desarrollará durante una noche cuando un grupo de cuatro amigos se cruzan con una emisora de radio local que es secuestrada por un fan de los Smiths.

La película está protagonizada por Joe Manganiello, Ellar Coltrane, Helena Howard y Elena Kampouris y será escrita y dirigida por Stephen Kijak.

Además de recordar hechos reales, la película también incluirá 20 temas del catálogo de The Smiths.

“Con Shoplifters of the World, Stephen Kijak nos transporta brillantemente a los años 80 con el increíble aspecto de la película y la increíble banda sonora”, dijo Mark Ward, jefe de adquisiciones de RLJE Films, que ha adquirido la película para los EE.UU.

“Estamos increíblemente emocionados de llevar esta historia y estas grandes actuaciones al público de EE.UU. en 2021.”

La fecha oficial de lanzamiento para “Shoplifters of the World” está aún por confirmar, los planes apuntan a un estreno a principios de 2021.