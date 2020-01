Disco Estimulante llega después de un tiempo en que los miembros de la banda estuvieron en proyectos alternos. Con este cuarto álbum Hello Seahorse! se reúne nuevamente con Camilo Froideval, productor de su disco anterior Arunima. Las canciones de este larga duración fueron escritas y compuestas en diversos periodos y lugares distintos, a la par que la banda estaba girando. Un álbum que se enfoca mucho más en la energía que la banda transmite en shows en vivo.

Cada canción representa un estímulo, un fuego que va encendiendo el otro para generar la obra completa. A la par de este lanzamiento, Hello Seahorse! presentó “Sublime”, cuarto sencillo de la misma producción. Esta canción es una obra mucho más introspectiva que habla de la belleza de lo que nos rodea: la naturaleza. Cuenta con la colaboración de Joaquín Martínez, bajista de la banda mexicana Technicolor Fabrics, en la composición y ejecución del bajo.

La banda también prepara ya la presentación de Disco Estimulante con un show especial, el próximo Sábado 8 de Febrero del 2020 en el Plaza Condesa de la CDMX. Hello Seahorse! estará presentando también temas de todos sus discos anteriores, así como una selección de canciones elegidas por los fans para celebrar el lanzamiento del nuevo álbum.

¿Cómo fue el proceso de composición de Disco Estimulante?

Bonnz!: empezó a gestarse hace un par de años. Luego de la pausa que tuvimos de un año y medio, nos juntamos a componer, re conectarnos entre nosotros, ver que pasaba. De ahí salieron dos canciones, que fueron “Donde Estabas” y “Son”. A partir de estas canciones, nos salió la inquietud de volver a hacer un disco largo. Hace mucho que no hacemos un disco largo, desde Arunima en el 2012. Hicimos el EP, Entre Tanto; estas dos rolas, pero hace mucho no nos enfocamos en crear toda una obra completa.

Hace dos años nos pusimos a componer, hicimos varios retiros de composición en diferentes ciudades y empezaron a salir todas estas canciones. Hay una canción que salió desde el inicio que nos juntamos. Hace un año entramos al estudio con Camilo Froideval, que también es el productor de este disco, para grabar el Disco Estimulante y darle la forma que conocen ahora.

¿Que encontraron en Camilo, que los hice decidir trabajar nuevamente con él?

Denise: Su estética, tiene muy buen gusto. Ademas es un gran music, hace unos arreglos padrísimos. Elige muy bien con quien trabajar; no por nada ha trabajado mucho con Ely Guerra, con Molotov, Inclusive. Sentimos que entiende nuestro leguaje comunicar y desde el Arunima supo llevar una idea a una gran idea. Siempre hemos tenido buena relación y nos mantenemos cercanos. Queríamos esa misma conexiono para este disco, pero fue una experiencia completamente distinta.

Creo que él notó que nosotros, en nuestra madurez musical y creativa, nos permitió mucha libertad, nos dio espacio para hacer muchas cosas nosotros. Burgos, por ejemplo, mezcló dos canciones. Como que ya entendió que nosotros con el tiempo ya sabemos lo que queremos. Fue una dinámica diferente, pero con el mismo entendimiento de hace ocho años.

Este tiempo que estuvieron inmersos en proyectos diferentes, ¿qué tanto afectó o aporto para este nuevo disco?

Joe: En realidad todos estamos trabajando en proyectos individuales constantemente y buscamos los espacios entre los compromisos de la banda para continuar con ellos. Cualquier cosa que hagamos dentro o fuera de la banda, es algo que suma a la banda. Al final, lo que aprendemos y las experiencias que vamos adquiriendo en cualquier otro proyecto en el que nos involucremos. Todo se capitaliza muy bien dentro de Hello Seahorse!

Las canciones para este disco fueron compuestas en diferentes momentos. A pesar de ser canciones “aisladas”, parecen tener una conexión entre una y otra.

Denise: Nos imaginamos distintos momentos. Ayer decía Joe algo muy fácil de entender, “son como los distintos momentos o emociones por las que pasas en un día o en una semana”. No fue que lo super planeáramos, aunque muchas veces uno como creador, lo visualizas desde tiempo atrás. Como que lo planeaste sin haberlo planeado realmente. Siento que solitas, cada canción agarró una identidad yes una estampa de una sensación o estimulo. Es como si fuera un botiquín medico, lo abres y esta ahi los frasquitos; de pronto necesitas un poco de melancolía, de pronto un poco de esperanza o de euforia.

¿Si tuvieran una meta a alcanzar con Disco Estimulante, cuál sería?

Denise: Queremos dejar en claro que estamos aquí, que existimos y que tenemos mucho por delante. Llegamos a un lugar donde siento que nuestra identidad ya se redondeó y tiene mucho sentido. Yo espero que al público de todas las generaciones, porque afortunadamente tenemos un público muy variado, les quede claro.

¿De 2006 que lanzaron su primer álbum y hasta ahora, cuánto ha cambiado la manera en que hacen la música de Hello Seahorse!?

Bonnz!: ¡Muchísimo! Ha ido cambiando desde que en ese momento eran sólo tres personas en la banda. Ese disco lo hicieron Burgos y Denise jugando en un cuarto y viendo que pasaba. Hemos entrado nuevos integrantes a la banda, hemos tenido nuevas dinámicas; hemos trabajado con productores, sin ellos, con disquera, sin disquera. Cada disco es diferente y refleja el momento por el que está pasando la banda.

¿Siguen siendo importantes las disqueras, como lo eran en el pasado?

Bonz!: La situación y circunstancias del tiempo en el que vivimos ahora, son muy diferentes. Antes si no tenías una disquera, era imposible que mucha gente te escuchara. No había redes sociales, no había streaming, ni nada de eso. A fuerza necesitabas un músculo más grande que te ayudar a dar a conocer tu música. Hoy ya no es así.

“Sublime” contó con la colaboración de Joaquín Martínez, de Technicolor Fabrics en la ejecución, pero también en la composición. ¿Esto fue nuevo para ustedes, que alguien externo a la banda colaborara en la composición?

Denise: Se había dado con otro productor, con Money Mark, cuando hicimos Lejos No Tan Lejos; en ese sentido de involucrar a alguien en esa parte creativa. También Money Mark lo hizo desde una perspectiva de productor. Después de eso mantuvimos esa puerta un poco cerrada. De un tiempo para acá dijimos “valdría la pena ver que pasa, no perdemos nada”. Alguien como Joaquín, que además de gran amigo, nos parece que es un gran músico y curiosamente lo empezamos a involucrar en los jams y esa canción salía super natural. Eso te da a entender que no debes cerrar, sino abrir tu mundo a otras personas, porque es muy probable que ganes y no que pierdas.

¿Veremos a Joaquín tocando esta canción con ustedes?

Denise: Sí. Han sido pocas las veces que hemos podido coincidir. Tocó con nosotros el año pasado en el Vive Latino y probablemente nos acompañe en el Plaza. Respetamos mucho sus tiempos.

¿Con quién trabajaron el arte del disco?

Burgos: Con Lila Pap. Es una chica que hace arte visual y la portada es una foto trabajada por Denise, Reez y yo.

Denise: A Lila la conocimos a través de unas amigas. Es una gran iluminadora, trabaja mucho artes escenas y demás. Burgos, Reez y yo habíamos trabajado las portadas de los sencillos. Para la portada del disco queríamos algo muy específico y sabíamos que no lo íbamos a lograr solos. Decidimos acudir a Lila, su expertise es ese: jugar con la iluminación, con los colores, con las texturas. Estamos tratando de ser muy autosuficientes.

Presentaran Disco Estimulante en El Plaza Condesa, ¿qué están preparando para este show?

Reez: Es un show nuevo, empezamos a construir todo desde cero. Tocamos varias canciones disco y algunas más clásicas. Es un show nuevo en cuanto a la ejecución y a la parte sonora; mucho más electrónico y…

Bonnz!: Estamos retomando cierto arreglos de canciones que hemos ido cambiando con el tiempo. Es un show cien por ciento nuevo: la forma en que nos acomodamos en el escenario, las luces, todo. Es el nuevo ciclo de la banda.