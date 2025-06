El cine corpóreo de Valie Export en el CCD

La muestra del CCD lleva por título Dislocaciones Adjuntas: El cine corpóreo de Valie Export, una retrospectiva de la artista que explora el cuerpo femenino y su relación con la opresión ideológica y social del patriarcado. Valie Export es pionera del cine experimental y el arte feminista desde la segunda mitad del siglo XX.

La selección, curada por Pedro Segura, reúne una serie de catorce cortometrajes emblemáticos en los que se incluye una de sus obras más importantes como Tapp und Tastkino (1968) que invitaba al público a tocar una parte de su cuerpo con el propósito de exponer la realidad de las mujeres fuera de la pantalla. Este tipo de performances de guerrilla y su cine expandido fueron fundamentales para visibilizar lo privado en el espacio público, una estrategia que ha influido notablemente en el arte feminista actual.

“Para Manuel Morris, uno de los organizadores de la muestra, el trabajo de Valie no solo ha sido vital para el desarrollo del cine experimental y expandido, sino que también constituye “un referente esencial para el arte feminista, al cuestionar y transformar las percepciones sobre el cuerpo y la identidad femenina en la cultura.” CCD.

contemporánea”

Programa:

Self-Portrait with Head, Austria, 4min, 1966-7

Body Tape, Austria, 4min, 1970

Interrupted Line, Austria, 6min, 1971-72

Man and Woman and Animal, Austria, 8min, 1970-73

Breaht Text: Love poem, Austria, 2min, 1970-73

Visual Text: Finger Poem, Austria, 2min, 1973

Asemie or the Inability Expressing Oneself through, Austria, 7min, 1973

Space-Seeing Space-Hearing, Austria, 6min, 1973-4

Adjunct Dislocations, Austria, 10min, 1973

Body Politics, Austria, 3min, 1974

Syntagma, Austria, 20min, 1984

Touch Cinema, Austria, 2min, 1968- 89

Vaginan, Austria, 3min, 1997

Cuts / Element of Observation, Austria, 17min, 1971- 74

Dislocaciones Adjuntas: El cine corpóreo de Valie Export se presentará el sábado 21 de junio, a las 18:00 hrs, Entrada Libre, CCD: Paseo de Reforma s/n Esquina Lieja, Colonia Juárez, Frente a la puerta de los Leones, 1a sección Bosque de Chapultepec.