La Consumer Technology Association (CTA) anunció que la feria de tecnología CES, realizada en Las Vegas, pasará a ser totalmente digital en su edición 2021.

A través de un video publicado en Twitter, el presidente y CEO del CTA, Gary Shapiro, dio la noticia argumentando que debido a la pandemia de COVID-19 no era seguro convocar a miles de asistentes al evento que se realizará del 6 al 9 de enero del próximo año. Y explicó:

De acuerdo a Shapiro, este nuevo formato será una nueva experiencia inmersiva. En la que los asistentes contarán con un lugar en primera fila para descubrir lo mejor de la última tecnología sin poner en riesgo su salud.

Así como también revelaron que la meta que tiene la CTA para CES 2021 es “proporcionar una plataforma atractiva” desde la que empresas grandes y pequeñas puedan lanzar sus productos, crear marcas y formar asociaciones.

Checa a continuación el video publicado y el comunicado lo puedes leer en este enlace.

CES 2021 is going all-digital! Get ready for a new immersive experience where you’ll have a front row seat to the action https://t.co/IzmHDpIu1Y

— CES (@CES) July 28, 2020