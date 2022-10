En la historia de la música electrónica el dueto inglés Leftfield tiene un sitio de privilegio, pues no sólo son respetados en el género sino también desde otros mundos musicales, tal como se comprueba en el reciente sencillo que han publicado y en el que aparece el vocalista y líder de Fontaines D.C.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Grian Chatten se ha sumado para poner su peleonero a registro en “Full Way Round”, en la que va lanzando todo un monólogo, mientras que Neil Barnes y Adam Wren retuercen todavía más esa pátina noventera para que se conserve ardiente y atractiva.

Esa atronadora andanada de sintetizadores luce a plenitud en esta “Full Way Round”, que ya es su tercer sencillo, tras “Pulse” y Accumulator”, antes de que llegue completo This Is What We Do, que será su cuarto álbum de estudio y aparecerá el próximo 2 de diciembre.

Mientras eso sucede hay que seguir con atención a esa perorata de un irlandés peleador viniendo desde el indie y rodeado de beats crujientes y secuencias machaconas; ¡Leftfield se siente tan de hoy! El tiempo no pasa por ello y eso que This Is What We Do será su primer álbum en siete años; ¡están enteros!

Acerca del resultado de “Full Way Round”, los Leftfield precisaron: “Trabajamos duro, pero también nos divertimos mucho. La voz de Grian es todo un viaje, fluido y listo para sentir y experimentar, en lugar de analizar. Su energía y entusiasmo brotan de los altavoces“.

