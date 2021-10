Regresa Noche Negra con El Baile de Todas las Vidas en el foro Indie Rocks.

Las celebres fiestas de vinilo vuelven con todo: 9 DJs, dos bandas en vivo, y un espacio para lxs amantes del roller skate party.

Participan: Alejaina (MX) ,María del Rossario (CO), Hechicería Soul (MX)

Yasmin (UK), Basuritas Discos (MX), Elsewhere Sonido (CA), Boyo (MX), Solano Patiño (CO) + Sorpresa (The Worlddd).

Bandas: ¡Apilá! (CO · MX), La Gran Locumbia (CO · VE · MX).

Rafaga Roller Skate Party: Yasmin (UK)

Noche Negra -El Baile de Todas las Vidas abre puertas a las 21:00 el próximo viernes 29 de octubre en el Foro Indie Rocks, Zacatecas 39, Roma, CDMX.