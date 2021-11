A Javier Pérez Andújar, autor de El año del Búfalo, se le considera un escritor de la Barcelona mestiza y su extrarradio, y un desprejuiciado reivindicador de la cultura de kiosco, el cine y la alta literatura. De este colaborador del diario El país en su edición catalana se dice que es: “Un novelista irreverente, y aunque a él no le guste que lo definan como tal, un hombre de una vasta cultura, en el que la distinción entre lo culto y lo popular es pura quimera”, según apunta Albert Alexandre en Revista de Letras.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Con El año del Búfalo, Javier Pérez Andújar ganó el Premio Herralde de Novela 2021 y entregó una novela en la que: “cuatro artistas de una generación sin suerte que, tras haber perdido los sueños e ideales, se encuentran recluidos en un garaje donde un buen día aparece una extraña criatura que les propone un pacto siniestro”.

Pero luego resulta que la historia de los 4 atrapados es contada por un escritor finlandés enamorado de España llamado Folke Ingo, que también cuenta su vida. Para “rizar el rizo” todavía más: “desde las notas a pie de página, apostillan y comentan el texto de Folke Ingo: su traductora española, su madre finesa, un burocrático profesor del Ministerio de Humanidades, los padres de uno de los artistas encerrados en el garaje, el presidente del Club de Amigos de Gregorio Morán y la exdirectora de un peculiar cineclub de Santa Coloma de Gramenet”.

La editorial Anagrama ha pedido al también autor de Los príncipes valientes, Todo lo que se llevó el diablo y Milagro en Barcelona, que contará sobre el proceso que originó este libro, que permaneció como un mero esbozo durante años: “Esta es mi primera novela, pero no he sido capaz de escribirla hasta pasados otros libros, muchas otras escrituras. Y, sin embargo, nunca dejó de manifestárseme desde el más allá de los libros no escritos”.

Poseedor de una larga, pero sinuosa trayectoria, abundó sobre lo que ocurría con la escritura de El año del Búfalo: “Cada vez que acababa una novela, me decía a gritos: ey, que estoy aquí, ármate de valor y sácame de esta. Me paralizaba saberla diferente. Por eso no me atrevía a escribirla al principio. Pensaba que se iban a reír de mí. Que dirían: bah, ha escrito un libro tan raro porque no sabe hacer libros normales”.

A través del boletín semanal del sello, Pérez Andújar comentó algunos de sus referentes, entre los que se encuentran Guía del Tercer Mundo, de Roberto Remo Bissio y otros autores (1988) y The Whole Pop Catalog, de Jack Mingo y John Javna (1991); además de la música del grupo suizo Henry Cow, que se empata con una escultura de Antoni Tápies de un calcetín gigante, así como del cine de Óscar Aibar, director de quien por estos días puede verse la película El sustituto.

Este escritor, que en 2016 obtuvo el premio Estado Crítico de ensayo por su Diccionario enciclopédico de la vieja escuela, remató sobre El año del Búfalo: “He necesitado un montón de años para asumir (no digo comprender, porque ya lo sabía) que nunca en mi vida iba escribir un libro normal. Porque lo normal es ser como es uno, y me estaba traicionando”.

