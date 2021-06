Suena “La ventana”, una cumbia electrónica que forma parte de Cabra, el EP de 6 canciones que el puertorriqueño Eduardo Cabra ha editado y que desvela su lado más íntimo. La última vez que nos vimos estábamos en Guadalajara, en medio de una FIMPRO, compartiendo con el legendario Tweety González una espléndida velada donde hablamos mucho de beisbol; era otro el ritmo de trabajo y el de vida; el músico era alguien que constantemente estaba viajando de un lado a otro. Ahora aparece en la computadora desde su casa-estudio en San Juan, así que arrancamos con las preguntas.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo & Jaime Acosta

Antes de entrar directamente a los temas de Cabra, tu EP, tenemos que el disco de Trending Tropics dejó una gratísima sensación. Se esperaba que tuviera más vida.

A mí me encanta ese proyecto. Me parece que está vigente ahora; fue medio profético, apocalíptico. Seguiré defendiendo a Trending Tropics porque es muy importante para mí; aunque el objetivo principal de Cabra es consolidar todos los proyectos que he hecho en mi vida en un solo loop; o sea, voy a estar tocando cosas de este EP, de Trending, de Calle 13. Un menjurje ambiguo. Hay dos razones por las cuales Trending no continúa: la idea original de ese disco me parece muy cabrona, no veo por qué hacer otro si sigue muy vigente; la otra: la única persona con la que continuaría con ese proyecto sería con Vicente García.

Platícanos un poco de Rita Indiana y el disco Mandinga times.

El trabajo que hicimos Rita y yo en la comunicación fue fantástico. Se hizo muy rápido el disco. Salió en medio de la pandemia; a todos los discos que salieron entonces se les debería dar un reconocimiento especial; corrían el riesgo de desaparecer. Cuatro años atrás me reuní con Rita y le dije que estaba listo para cuando quisiera. Y ahí está Mandinga times.

En Calle 13, sobre todo en los directos, fungías como director musical. Trabajabas constantemente con diferentes tipos de elencos. Hoy día, ¿tienes todo bajo tu control, con quién más trabajas, en dado caso?

En cuestión musical colaboré con un gran amigo, Raúl Sotomayor (produje el disco de Sotomayor, Orígenes). Raúl colaboró en “Lingote” y “La cabra jala pal monte”. En cuestión de letras trabajé con Rita Indiana, Eva González, Sebastián Otero y David Rodríguez. La comunicación y el debate hicieron que los temas crecieran para escucharse más chéveres.

En la sociedad contemporánea llegamos a un punto en el que en temas profundos, incluso con un valor filosófico, se echa mano del sentido del humor, como ocurre con “Quisiera ser un meme”.

Lo que traté de hacer en ese tema, en el que trabajé la letra con Eva González, fue humanizar el meme y compararlo con propuestas que aspiran a ser el hit del verano con miles de views y likes. Hay dos vertientes en la música, está el mundo del entretenimiento y está el arte. Yo me inclino más por el lado artístico, pero si te pones a pensar es muy similar el éxito de un meme y el de los proyectos que se desarrollan en el mundo del entretenimiento (hablo de la producción de estos dos entes).

Existen hijos que no dimensionan el grado de popularidad de sus padres. ¿Cuál es tu caso?

Creo que mi hija sabe del trabajo que he hecho; más bien como que no conecta con él. Está en otra frecuencia; aunque sabe que tiene los recursos para desarrollar su talento si así lo quiere. Cuando salió el disco con su participación en “Quisiera ser un meme” subió un screenshot de Spotify y ya. Que el trabajo hable por sí solo, que la gente lea los créditos y llegue a sus propias conclusiones.

La cumbia es el único género que existe en prácticamente todos los países de Latinoamérica. ¿Qué significa la cumbia para ti?

Siempre he dicho que la cumbia es el género que une a Latinoamérica. Las diferentes interpretaciones, de norte a sur, de la cumbia. A mí me ha ido bastante bien con ella. La cumbia que he hecho mezclada con diferentes géneros ha sido súper bien recibida. En el único lugar que siento que la cumbia no hizo clic, como en otros países, es en el Caribe. Como que no es algo que se consuma. En el resto de América sí, y es algo increíble.

En México se sabe poco de Cabraton, donde te animaste a compartir tus creaciones con la gente.

El Cabraton estuvo bien chévere. Hice un beat para compartirlo y que la gente hiciera lo que le diera la gana con él. Me llegaron más de 100 propuestas y de ahí salieron 11 canciones. Fue un trabajo de producción bastante heavy; el disco se hizo en dos semanas, muy rápido. Estoy planeando hacer un segundo Cabraton antes de que termine el año.

¿Qué ocurre actualmente en Puerto Rico, Eduardo?

Después de echar a un gobernador del país, están en el poder los mismos de siempre. La gente eligió al mismo partido político. Es muy confuso lo que se vive en la colonia. Ahora mismo la energía eléctrica pasó a manos privadas. Es frustrante que después de ese logro estén los mismos de siempre en el poder. Lo bueno es que hay más gente consciente. Activistas que están metiendo mano bien cabrón. Gente que está pendiente de los recursos naturales. Gracias a las redes muchos están enterados de las trampas.

Durante la pandemia, ¿has conversado con René?

Hemos conversado muy poco.

En corto plazo, ¿se entrevé algo nuevo de Calle 13?

No.