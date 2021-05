Edge of tomorrow lleva varios años con planes para una segunda parte, el director Doug Liman así como Tom Cruise y Emily Blunt están arriba de este barco, pero la actriz no cree que se pueda llevar a cabo.

Emily sabe que los planes que tienen en mente los realizadores detrás de esta posible segunda entrega demandan mucha planeación, así como un presupuesto mucho mayor que la primera parte. La secuela seria muy ambiciosa y requerían de un estudio que quisiera estar detrás de la realización. “Honestamente, creo que la película es demasiado cara. Simplemente no sé cómo lo haremos”, compartió Blunt con The howard stern show.

Edge of tomorrow es la adaptación cinematográfica del manga All you need is kill, aunque si bien logró tener un buen recibimiento no fue precisamente aplaudida y galardonada, hecho que también repercutió en la taquilla; haciendo solamente $370.5 millones de dólares que aunque lograron cubrir los gastos de la producción no era la cantidad esperada por Tom Cruise ni por la productora.

Aun así, el director mantiene el ánimo alto sobre llevar esta segunda parte a la pantalla grande: “Es una de estas cosas en las que si Tom, Emily y yo dijéramos: ‘Estamos listos para apretar el gatillo en este guion’, somos Tom Cruise y Emily Blunt, la película se hace”, confirmó Liman con Collider. “Así es básicamente como funciona Hollywood. Las estrellas son los guardianes. Si logras que Tom Cruise y Emily Blunt se comprometan con la película, sucederá “.

“Pensamos que no hay nada como una fecha de finalización inminente para presionar realmente a que se termine el guion’. Luego, cuando estamos editando la película, retomamos esta idea: ‘No hay nada como una fecha de lanzamiento inminente para obligarte a obtener el guion’. “Estas son películas realmente grandes e imaginativas”, finalizó.

Crédito foto de portada: Warner Bros.