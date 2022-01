Y lanza el tercer sencillo, “Brother the cloud”

Eddie Vedder, el hombre fuerte de Pearl Jam ha apostado todas sus fichas para su regreso en solitario; Earthling habrá de aparecer el 11 de febrero y marca un nuevo trabajo bajo su nombre tras 11 años de no optar por esta opción, pero al parecer está vez decidió cargar bien los dados y convocar a un buen número de invitados de gran gala.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

La lista de colaboradores con los que contó Eddie Vedder se detalló junto a la aparición con “Brother the cloud”, una canción que comienza lento y poco a poco acelera hasta desparramar una energía épica, buen guitarreo y ese vozarrón que tanto le admiramos al nativo de Evanston, Illinois.

Earthling -tercera obra personal de Eddie Vedder– contiene a grandes clásicos todavía vivos, como Elton John, Stevie Wonder y Ringo Starr, junto a figuras de la Nación Alternativa como Chad Smith, baterista de Red Hot Chili Peppers y el ex guitarrista de la misma banda, Josh Klinghoffer, quien ahora forma parte de la alineación de gira de Pearl Jam.

Pero ahí no queda la cosa, Glen Hansard, guitarrista y cantante irlandés de la escena indie folk y miembro del grupo The Frames también aporta lo suyo, aunado a alguien que no es famoso, pero que resulta entrañable para Eddie Vedder, pues decidió usar una grabación en la que aparece cantando el hombre que al que él considera como su padre -aunque no es el biológico- y que murió cuando Eddie tenía 13 años de edad (fue quien le enseñó todo lo que sabe de beisbol yendo a juegos de los Cachorros de Chicago); ello le aporta un gran detalle de intimidad que resulta conmovedor.

Earthling, que será editado por Seattle Surf/Republic, contó con la producción de Andrew Watt (que recientemente trabajó con Miley Cirus y antes con Ozzy Osbourne) y del que además de “Brother the cloud” ya se conocen también “Long way” y “The haves”.

Eddie tiene la idea de presentarlo formando un súpergrupo con algunos de los músicos que participaron en la grabación, más el bajista de Jane’s Addiction Chris Chaney y el propio productor tocando.

Earthling estará conformado por las siguientes canciones:

Invincible

Power of Right

Long Way

Brother the Cloud

Fallout Today

The Dark

The Haves

Good and Evil

Rose of Jericho

Try

Picture [ft. Elton John]

Mrs. Mills

On My Way

