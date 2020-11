Eddie Vedder habló recientemente sobre el impacto que tuvo en él la muerte de Chris Cornell y sus experiencias con el dolor tras el suicidio del músico en 2017.

Durante una charla que tuvo con el programa de radio The Howard Stern Show, el frontman de Pearl Jam comentó: “Tuve que estar un poco en negación. Ni siquiera siento que tuviera elección. Estaba aterrorizado de á donde iría si me permitía sentir lo que necesitaba sentir o lo que instintivamente quería sentir o lo oscuro que sentía que iba a ir.”

“Y debido a que no lo vi tan a menudo en los últimos 10 años, probablemente sólo como cuatro o cinco veces, y generalmente en un concierto o algo así, todavía no he lidiado con eso. Me haré más fuerte a medida que pase el tiempo”, explicó.

Eddie Vedder continuó diciendo que él y Chris Cornell eran amigos “cercanos” y no sólo porque ambos tocaban música. “Salía con él fuera de la banda más que incluso con otros chicos de la banda, y no conocía a tanta gente en Seattle. Entonces íbamos a aventuras locas de excursionismo, o íbamos en bicicleta de montaña, o perseguíamos al perro bajo la lluvia mientras bebíamos cerveza y era genial”, dijo.

Y agregó: “Y no tenía nada que ver con estar rodeado de otras personas de la música o estar en algún tipo de vida de Los Ángeles. Simplemente fue genial. Como wow, esto es lo que una estrella de rock legítima, entre comillas, esto es lo que está haciendo: ¿está persiguiendo a un perro bajo la lluvia con su amigo un sábado por la noche con un paquete de 12 Schmidt?”

Te dejamos a continuación la parte en la que Eddie Vedder habla de ello.

Fotos de portada vía Facebook Eddie Vedder / Facebook Chris Cornell.