Eddie Vedder, el legendario líder del grupo de rock Pearl Jam, compartió el consejo sobre guitarras que le contó a Bradley Copper para la película A Star Is Born, cinta nominada a los premios Óscar.



Durante el film Bradley se inspiró mucho en la forma de ser de Vedder, esto para captar la energía y la esencia de una verdadera estrella de rock. Ante esto, Eddie le dio un consejo totalmente diferente a lo que el actor esperaba.

“Asegúrate de que tu guitarra cubra tus pelotas todo el tiempo”, le comentó Eddie Vedder a Bradley Cooper en una de sus juntas durante el rodaje. “Creo que a veces la guitarra sube demasiado. Parece más un babero… De esta forma, si el público tira algo, como una naranja o una pelota de tenis, estarás cubierto.” añadió el artista. Además, el músico dijo que no estaba tan seguro de querer ver la película e intentó crear una excusa “Estaba pensando en todas las formas en las que podía rechazarlo. Quiero ser honesto, pero ¿Cómo lo hago? Así que estaba un poco nervioso”.

A pesar de esta declaración, Eddie Vedder terminó accediendo a ver la película de todas formas y no tuvo más que aplausos para Bradley Cooper y Lady Gaga. “Simplemente me transportó, y lo que él puede hacer con sus ojos, y lo que ellos hicieron juntos y después Sam Elliot. Realmente me transportó. Me están dando escalofríos ahora.”

Un tiempo después de haber salido la película, Bradley Cooper reveló que el músico (Eddie) le había aconsejado que no hiciera el film. “Él pensó que era una locura que fuera a hacer esta película.” comentó. Sin embargo, la cinta se convirtió en un éxito y obtuvo múltiples nominaciones.