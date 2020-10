El día de hoy (6 de octubre) las redes sociales se inundaron de despedidas hacia el legendario guitarrista y co-fundador de Van Halen, Eddie Van Halen. Y no es para menos, ya que el músico dejó una huella inigualable no sólo en la música, sino también en la vida de todos esos fans que se identificaron con cada canción de la agrupación.

Van Halen fue fundada en 1972 por Eddie, su hermano Alex, Michael Anthony y David Lee Roth. Y a pesar de los diferentes cambios de alineación que con el paso del tiempo tuvo, la banda siempre dejó muy en alto su nombre con música que nunca nos decepcionó. Cosa que lograron en gran medida por la constancia que tanto Eddie como Alex mostraron siempre, siendo incluso el trabajo como guitarrista de Eddie Van Halen uno de los principales sellos característicos de la agrupación.

Sin duda alguna el mundo entero se está viendo afectado por la pérdida de Eddie. Pero su recuerdo ha quedado plasmado para la eternidad en cada una de las canciones de Van Halen. Así que para honrarlo, te presentamos aquí algunos de los más grandes tracks que nos dejó Eddie Van Halen, chécalos a continuación:

1. Panama

Extracto de su álbum 1984, “Panama” está inspirada en un coche que Roth vio correr en Las Vegas, a pesar de que los lyrics aparentan hablar de cosas sexuales. Y de hecho durante el tema se puede escuchar al fondo el Lamborghini de Eddie.

2. Jump

Este track fue el segundo sencillo publicado del álbum 1984 de la banda y el primero y único en haber alcanzado el número uno en el Billboard Hot 100. Hasta la fecha la canción sigue siendo considerada una de las más icónicas de Van Halen y también de las más influyentes del género.

3. Mean Street

La canción originalmente se planeaba que fuera un demo que llevaba por nombre “Voodoo Queen”. Pero, y para la suerte de todos, finalmente fue lanzada como la encargada de abrir su cuarto álbum Fair Warning y de hecho se convirtió en una de las más exitosas en la trayectoria de la banda.

4. Dreams

“Dreams” originalmente fue estrenada en 1986 como el segundo sencillo del álbum 5150. Además de que gracias a su aparición en el soundtrack de la película Mighty Morphin Power Rangers, ésta sirvió para que una nueva generación se introdujera en la música de Van Halen.

5. Unchained

Este tema aparece en el cuarto material discográfico de Van Halen. Y lo que lo hace notorio es que en él aparece la única contribución vocal que la banda tuvo de parte del productor Ted Templeman. Durante el interludio de la canción se le escucha decir a Templeman “Come on, Dave, gimme a break!”.

6. Can’t Stop Loving You

Lanzada en 1995, “Can’t Stop Loving You” fue el tercer sencillo que Van Halen lanzó de su décimo álbum de estudio Balance. Y fue el resultado del requerimiento del productor Bruce Fairbairn por que la banda comenzara a hacer canciones más apegadas al pop. Es también un homenaje al tema de Ray Charles “I Can’t Stop Loving You”.

7. Runnin’ With The Devil

Este track ha sido catalogada por ser la que lanzó al estrellato a Van Halen, siendo el primer sencillo de su álbum debut. Se distingue por ser una de las pocas canciones en las que Eddie utilizó un overdub de guitarra. Además de que fue nombrada por VH1 como la canción más grandiosa del hard rock.

8. Ain’t Talkin’ ‘bout Love

También extracto de su álbum debut lanzado en 1978, este track fue uno de los que Van Halen lanzó como sencillo, convirtiéndose incluso como una de las más conocidas de la banda. La canción, como la mayor parte del disco, fue escrita por Eddie Van Halen un año antes de que el álbum viera luz.

9. Right Now

La canción forma parte del álbum For Unlawful Carnal Knowledge y habla sobre vivir el momento y no tener miedo a hacer un cambio. Una primera versión de la melodía de hecho aparece en la película The Wild Life, para la que Eddie compuso la banda sonora.

10. Eruption

Obviamente no podía faltar “Eruption”, una de las canciones más importantes de Van Halen. Ésta fue compuesta por Eddie para el álbum debut de la banda y lo que la destaca es el solo de guitarra eléctrica que hizo y que ha sido considerado como uno de los instruméntales de rock más influyentes de todos los tiempos. Además de que Guitar World lo nombró el segundo mejor solo y Rolling Stone lo catalogó como el más difícil.