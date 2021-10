¿Qué sería de la música sin su mitología? Por fortuna, hay leyendas que se pueden acariciar, tocar y sostener con las manos. ¿Acaso el mítico bluesman Robert Johnson no hubiera preferido no tener que vender su alma a cambio de ser un virtuoso, si tan sólo hubiera podido tener una Fender?

Robert Johnson murió en 1928, y todavía el rock & roll no existía, pero tampoco Leo Fender construía su primera guitarra eléctrica -lo haría hasta 1945-, y así fue como un instrumento contribuyó para que el milagro del arte se produjera a un mayor volumen y aprovechando la corriente alterna -inventada por Nikola Tesla-.

Desde entonces Fender contribuyó a la historia de la música hasta convertirse en un ícono de evidentes tintes rockeros, pero con sus instrumentos no hay límites. Ningún ejecutante duda de que poseen un aura especial, algo intangible que las separa del resto.

Cada músico establece una intimidad casi secreta cuando pulsa una Fender y es por ello que la marca ha creado las Fender Sessions; los participantes dan cuenta de su oficio, recogen pedacitos de su historia y luego escogen los modelos ideales para grabar versiones especiales de sus canciones.

Ahora es Ed Maverick quien se convierte en el primer mexicano incluido en un roster en el que figuran artistas del calibre de Black Pumas, Tash Sultana y King Princess. Este singer-songwriter, nacido en Delicias, Chihuahua, aparece desde Los Ángeles -celebrando el Mes de la herencia hispana- para contar anécdotas acerca de dos de sus temas: “Ensenada” y “Gracias”, al tiempo que reflexiona sobre el oficio que eligió y termina preguntándose: “¿Qué sería de mi sin la música?”

En “Ensenada” pulsa una Fender clásica acústica y se deja ir con una pieza que conserva el tono sutil y lóbrego de su manera de cantar, al tiempo que transmite la fragilidad de los sentimientos. A continuación, llega “Ensenada” y con ella la presencia de una Fender Jazzmaster, una guitarra de larga trayectoria y que permite crear atmósferas de ensueño, esos cortinajes musicales que envuelven a una letra que se regodea en el desamor: “Si un día muero, no me extrañes, si no me querías ayer”.

Es así como Ed Maverick, muy cercano al folk rock nos comparte sus orígenes siendo baterista, tocando en una iglesia para luego incursionar en grupos sierreños. Se trata de un cantautor que ha sabido contagiar su sensibilidad por todo el planeta; como lo evidencia su tremenda colaboración con C. Tangana.

El 2022 le depara Ed Maverick seguir on the road y presentarse en festivales como Coachella; allá donde se presente lo hará acompañado de una Fender y abrazando las convicciones que nos ha contado en esta sesión: “Me gusta impresionar, me gusta que mi música llame la atención de la gente, pero no es premeditado, yo hago la música que nace en mí y estoy muy contento con que le haga sentir algo a la gente.”