Ed is Dead presenta en exclusiva, en la plataforma Marvin, el adelanto de su próximo disco Time is God.Cuarto album del español. Como en todas sus obras anteriores, Ed is Dead, concpetualiza el disco desde un concepto pre establecido, para desarrollar su electrónica avanzada en pos de respuestas.

Time is God desenmascara para el oyente a la deidad oculta que domina la vida, el Tiempo, el elemento que en estos tiempos convulsos vemos pasar sin atraparlo.

Time is God suena glitch, drónico, industrial, pero inmesamente melódico y dramatico, incluso soul, como exige semejante reflexión sobre el hommo. Ed is Dead transita por todos los géneros de la vanguardia electrónica con un sentimiento EBM que inunda sus composiciones de emoción y rotundidad.

Ed is Dead es productor, dj, multi instrumentista, live performance, compositor, fundador de Idioteque recs y co-propietario de FBT studio. Músico seminal de la escena dubstep española con Void Camp, del bass line y jungle en castellano con Baselab. Anteriormente como batería tocó en diversos grupos de metal: Coilbox, Sway, Another Kind of Death, Sugarless o Primeshock.

Pero para Edu Ostos, nombre legal de este creador impenitemte, el presente y el futuro es Ed is Dead. Un presente compuesto por cuatros albumes, incluyendo una joya con la pianista Ariadna Castellanos, en el que Ed Is Dead recorrió la electrónica, el jazz y el flamenco; titulado Mu:Zik .En 2017 llegó “#YL48H” Your last 48 hours. Ed is Dead arrancó en 2015 con Change.

Ed is Dead es un conocedor del arte del dj. Sus sets han recorrido Europa, en clubs y festivales. Pero es el live de Ed is Dead donde podemos comprender el universo sónico y performatico de Ed is Dead. Sónar, BBK, SOS, Sonorama, Heart ibiza, Pacha, Arenal Sound y Thunder son algunos de los espacios en los que Ed is Dead ha tocado. Hoy tiene entre manos Ed id Dead Live, vistiendo su electrónica con traje analógico. La inquietud de Ed is Dead le levó a realizar una instalacion en el Museo del Prado de Madrid, donde lo canónico es ley.

Escucha ya Time Is God en todas las plataformas digitales.