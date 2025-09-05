Eclipse: “Las bandas antiguas deberían desaparecer para dejar espacio”

Eclipse es la banda que pondrá el toque de hard rock en el Candelabrum Metal Fest. Curiosamente, es un nombre realmente común entre bandas de metal, hay por lo menos otras 15 activas, así que para no errarle dejemos establecido que en este caso es una banda sueca que tiene 10 discos en el mercado, la mayoría con el sello italiano Frontiers. Entonces, aclarado el punto, ¿alguna vez has tenido algún problema con el nombre? El bajista Vicke Crusner, en adelante V, lo tiene claro: “No, porque somos los mejores. Hay una anécdota curiosa sobre el nombre, que seguro que Eric (Martensson, cantante, fundador, en adelante E) conoce mejor y de memoria: por qué la banda se llama Eclipse.

E: Sí, hace cien años, cuando hice mis primeras maquetas, lo hice con mi propio nombre. Así que el demo era solo de Eric Martensson, firmamos y pensamos: ‘deberíamos hacer esto como una banda’. Yo no quería que fuera algo solista. Empezamos a buscar nombres porque, como teníamos un contrato discográfico, necesitábamos algo rápido. Enviamos varias sugerencias, y el sello también envió algunas. Una de ellas fue Eclipse. Fue como, ¡oh, Eclipse, eso no es lo peor que hemos oído! Bueno, sigamos con eso. Así fue como sucedió”. Para Eclipse este será el debut en México. Curiosamente, les tocó venir el año que Candelabrum está más cargado al extremo. De hecho, esta es la primera vez que habrá una banda de Hard Rock. ¿Les preocupa o incomoda esta situación?

V: “Asumimos la responsabilidad de enfadar mucho al público, tocando demasiado lento, cantando demasiado pegadizo y tocando demasiado alto. Y luego, cuando los demás empiezan, va a ser un caos. Ya en serio tocamos en festivales muy especializados, con música más extrema, y suele funcionar muy bien. También somos grandes fans de música más extrema. No todo tiene que ser un mismo género, la variedad es buena, espero que eso se note durante el festival”. ¿No lo ven como un desafío? “No, al final nos resulta más fácil destacar, porque las otras bandas luchan por el mismo territorio. Tenemos nuestro propio terreno de juego. Nosotros no cambiamos nuestra forma de presentarnos, ni tampoco creo que cambie la forma en que las otras bandas quieren presentarse. Pero he oído hablar del festival y parece ser un lugar genial para ese tipo de metal más extremo y música más dura. Otro reportero nos dijo que es uno de los festivales más singulares de México, lo cual es genial”.

No es mala idea tomarlo de esa manera. Los que recuerden a los suizos Gotthard probablemente pudieron verlos cuando debutaron en nuestro país en el festival Live and Louder, en el extinto José Cuervo Salón. Las cartas fuertes eran Stratovarius y Sepultura. No era un cartel necesariamente extremo, pero de entrada la reacción de la gente fue de, ¿esos güeyes qué Tocan hard rock, deberían traer mejor a tal y tal. Al final de su presentación, casi todo el público estaba enamorado de su sonido, tanto así que regresaron solos al Circo Volador en 2012 y 2014. Así es Candelabrum, un espacio con esos giros de tuerca, esas oportunidades de ver bandas que probablemente nunca hubieran venido a nuestro país si no fuera por este festival.

Eric y Vicke son agua y aceite. El primero es un nórdico típico, más parco en sus respuestas, pero con mucho tino. Así quedó claro al preguntarles como era el proceso creativo en la banda, si hay un compositor principal o si todos participan. No es grosero, uno aprende a que los escandinavos de pronto son así, contestan lo que es necesario porque no hace falta hablar como cotorros. E: “Bueno, supongo que es igual que el de la mayoría. Te sientas con la guitarra e intentas crear algo que suene interesante. Y supongo que somos los compositores que más nos esforzamos. No me siento con una copa de vino tinto y una vela a buscar inspiración divina. Simplemente te sientas con la guitarra, e incluso si pudieras pasar horas y horas componiendo, de repente se te ocurre algo que suena único o genial, y trabajas con eso. A veces compongo canciones solo, a veces lo hacemos toda la banda, y a veces somos solo Victor y yo. Así que la mejor canción siempre gana”.

V: Así es como trabajamos. Sí, creo que uno de los momentos o partes más divertidos del ciclo del álbum para nosotros es cuando simplemente vamos añadiendo canciones a diestra y siniestra. Y normalmente son canciones que has escrito tú mismo, Eric, o en las que hemos invitado a gente a participar, como Dog Finn de Shaboom, que ha participado en algunas canciones, y Johan Becker, que acaba de estar en el estudio.

E: Es interesante ver cómo cambia según las personas que han participado en el proceso. Y creo que es bueno nutrir un álbum de esa manera. Y es bueno nutrir un sonido.

V: Lo más importante, como dijiste, Eric, es que la canción siempre gana, como si la mejor canción siempre ganara.

E: Sí, exacto. Y me ayuda mucho tener mi propio estudio, lo que significa que podemos grabarlo todo, mezclarlo y grabarlo todo en mi estudio, lo que lo hace todo más fácil. Hornear pan ayuda si tienes horno, por así decirlo.

Suecia es un país muy extenso, pero no es tan grande en términos de población. La idea que tenemos en México es que allá hay muchísimas bandas y la mayoría son muy buenas. ¿Qué tan difícil es competir allá, tener una escena y que la gente te vea como si te estuvieran observando en un lugar con tantas bandas buenas? V: “Creo que aquí todos nos apoyamos. Es una comunidad muy pequeña, así que sueles conocer a la mayoría de los demás músicos con el tiempo. Y es una comunidad muy solidaria, especialmente la escena del hard rock. No sé si se trata de abrirse paso, porque no somos tantos. Todavía somos, en términos de… creo que cuando los suecos piensan en hard rock, todavía lo consideran una subcultura, aunque algunos de nuestros artistas más vendidos tocan heavy metal, como Ghost, que recientemente agotó las entradas en el Madison Square Garden. Pero sigo pensando que se considera una especie de microcosmos, algo pequeño en Suecia. Y no es realmente, no lo he experimentado así, donde es difícil abrirse paso porque formas parte de algo muy popular aquí.

E: Creo que es todo lo contrario. Es como si te metieras en la cabina de heavy metal. Hace mucho frío afuera, así que puedes entrar y simplemente formar parte de algo con otras personas, lo cual es genial. Es como cuando hay una gran banda en tu pueblo o en el de al lado y hacen un disco buenísimo, piensas: ‘carajo, vamos a hacer un disco aún mejor’.

V: Todos nos inspiramos mutuamente de una manera muy sana y positiva.

A lo largo de los años, conforme uno hace más y más entrevistas empieza a encontrar patrones. Según la edad de los músicos, la gran mayoría dice que empezó en el metal gracias a un puñado de bandas: Kiss, Iron Maiden, Metallica, Judas Priest. Con los Eclipse no es tan distinto, aunque Eric fue mucho más específico y contundente: Flick the switch, AC/DC.

V: Ah, sí, puede que para mí también fuera AC/DC, o KISS, o Metallica. Quizás fue cuando escuché Master of puppets. Probablemente mi papá me regaló el CD y me pareció una cosa encantadora, sin un comienzo obvio, muy pesado y con mucha batería. Así que creo que fue Metallica quien me abrió las puertas a este mundo, a la idea de que esto es diferente. Es realmente genial”. Parecen respuestas muy tradicionales pero AC/DC es referenciado pocas veces y Flick the switch es un disco de los que podríamos considerar oscuros en el catálogo de la banda. Es un muy buen material pero no es un clásico como Highway to hell, Back in black o For those about to rock… we salute you.

Finalmente, ¿qué opinan ellos sobre el futuro del metal y hard rock ahora que empezamos a perder a las grandes leyendas? Esta respuesta terminó por ser una tertulia en la que ambos intercambiaron opiniones, así que en lugar de poner quién dijo qué, es mejor dejarlo como una respuesta única, con la salvedad de que son dos personas las que la construyeron: “No creo que sigamos teniendo esas superestrellas, esas bandas gigantescas de estadios. No veremos tantas como antes, aunque los fantasmas vendan. No tiene por qué ser el final. Los festivales pueden ser para 10 mil personas que realmente aman a las bandas, y probablemente será mejor. Yo por ejemplo voy a ver a AC/DC en unos días, probablemente por última vez y será en un estadio de fútbol, lleno. Pero no todos son fans de la música, es más bien un espectáculo, un circo que ha captado la atención de los aficionados a la cerveza, a pasarla bien.

Hemos llegado a ese punto en el que las bandas antiguas están pasando la antorcha a bandas nuevas. Quizás me estoy volviendo loco, pero las bandas más antiguas deberían desaparecer para dejar espacio, porque ya no hay espacio para ellas. No hay nadie que pueda dar el salto a Iron Maiden. Mientras ellos sigan ahí, nadie podrá construir ese espacio porque ellos lo ocupan. AC/DC y Whitesnake, cuando van a festivales, siempre son cabezas de cartel. Han pasado 30 años en los que las bandas no tan legendarias nunca han tenido la oportunidad de ser cabezas de cartel porque los otros siempre han estado ahí”.

*El debut de Eclipse en México será el sábado 6 de septiembre, como sucede desde hace cuatro años, en la Velaria de la Feria de León.

