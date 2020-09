Cuando se habla de Francia en el mundo del metal, sobre todo en la actualidad, el nombre que de inmediato salta por su estatus de banda tipo grandes ligas es Gojira. En círculos menos masivos tal vez Alcest e Igorrr serían otras dos, pero como sucede en casi cualquier país con escena, hay muchas bandas que no se conocen tanto y que merecen ser destacadas. En ese contexto se encuentra Ecclesia, una banda que transita el Heavy-Doom y que se desenvuelve líricamente entre temas de inquisición, herejía y brujas.

Si bien no se trata de una banda de Doom clásico, ese elemento está presente a manera de atmósfera. Varios riffs tienen ese sonido denso y grave común entre exponentes del género, pero también ofrece varios pasajes más rápidos y cercanos al heavy tradicional, aunque esto no es algo malo, al contrario, le inyecta cierta frescura a la música y demuestra que la banda está en el camino correcto en la búsqueda de un sonido propio.

El disco estará disponible a partir del 13 de noviembre por medio del sello italiano Aural Music, que lo ofrecerá en los formatos tradicionales de la actualidad: digital, CD y vinil. La banda se mostró contenta con este convenio y aliviada de que, tras cuatro años de trabajo, finalmente el mundo lo podrá escuchar. El título es De Ecclesiæ Universalis, cuenta con 10 temas (incluido un cover de Venom) y suma alrededor de 45 minutos de música.

Ecclesia maneja el formato clásico de dos guitarras, bajo, batería y voz, nombres escénicos tipo Frater Ignis Sacer, The Withfinder General, Conrad The Inquisitor y The Priest por ejemplo, pero todo es bienvenido en el contexto de su concepto. Al final del día se trata de una buena banda, con una interesante construcción musical y con potencial de establecerse como una fuerza importante entre las nuevas generaciones.

