Easy Life es, hoy por hoy, una de los bandas más populares en el Reino Unido. Gracias en buena medida a su mezcla ecléctica de hip hop relajado, jazz hip hop y letras con conciencia social que conmocionan tanto a los críticos como al público.

El inusual sonido del quinteto de Leicester proviene del hecho de que cada miembro está inmerso en diversos géneros. Desde el reggae hasta el swing, desde el rock hasta el hip hop; es por donde navega Easy Life. Para la mayoría de las bandas esto significaría llamar a músicos adicionales para tocar trompeta o saxofón, Easy Life los tiene a su alcance.

Es esta capacidad de sumar o restar orgánicamente sabores de su paleta musical lo que distingue a Easy Life del resto. Sin embargo, una cosa es tener opciones en su arsenal, otra es saber cuándo y dónde, y lo más importante, cuándo no usarlas. Afortunadamente para esta banda, hasta ahora, están logrando el equilibrio perfecto entre musicología, caos y capacidad de escucha.

Entrevista con Murray Matravers.

¿Cuándo formaron la banda?

Murray Matravers: Sam y yo comenzaron Easy Life juntos, y necesitábamos sumar otros integrantes. Crecimos juntos, al igual que Lew y Ollie por su lado. La primera vez que conocí a Ollie nos dimos cuenta que sólo queríamos crear una banda juntos. En una noche con Ollie, le pedimos a Jordan que se uniera a la banda. Un día después agregamos otro miembro y entonces decidimos que debíamos dejar de agregar tantos miembros.

¿Hay algo que te gustaría compartir con tus fans? Algo que quizá no sepan y crees que deberían saber.

Todos somos multi instrumentistas. Y yo, yo puedo poner mis piernas sobre mi cabeza al mismo tiempo, ¡ja, ja, ja!

La música de Easy Life combina una variedad de estilos y géneros diferentes, ¿cómo surge el sonido de la banda?

Pudo haber sido una canción o un sonido que hayamos escuchado. De alguna manera sale de la nada. Quizá nos aburrimos de un tipo de sonido y lo vamos modificando y mezclando.

¿Cómo sobrellevan estar tanto tiempo de gira?

Hemos estado de gira durante dos o tres meses con pequeños descansos en el medio. De repente hacemos un show y de inmediato volamos a otro lado, fuera del país. Luego regresamos para continuar tocando dentro del Reino Unido. Tratamos de pasarlo bien.

“Nice Guys” y Donald Trump.

Cuéntame sobre la inspiración detrás de “Nice Guys”.

Escribimos la canción en Los Ángeles y, musicalmente, se apoya en muchos de los sonidos arquetípicos de esa zona geográficamente. Es una canción sobre ser jodido y hacer todo lo posible para continuar comportándose, en un mundo que constantemente intenta corromper y socavar sus mejores intenciones.

¿Por qué decidieron incluir un cameo de un personaje de Donald Trump en el video de la canción?

Donald Trump tiene la habilidad única de hacer algo divertido. Necesitábamos un invitado misterioso para nuestro show y él era la elección obvia. Además, la ironía de que Donald Trump cantara sobre ser un “buen tipo” también era demasiado perfecta para perderse.

Escuchando las letras de sus canciones, me parece que ustedes ven el mundo desde ángulos no tan usuales.

No creo que estemos viendo nada único o que tengamos una visión particular de las cosas. Simplemente escribimos pensamientos y sentimientos que creo que todos sentimos, pero que quizá no queremos hablar por varias razones. Ningún sentimiento es original.

¿Cómo es su proceso de composición?

Siempre estoy escribiendo letras e ideas en mi teléfono, no puedo evitarlo. Es diferente para cada canción y momento. Escribo todo el tiempo, es como una terapia, cualquier compositor te dirá lo mismo.