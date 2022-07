Los de easy life continúan compartiendo adelantos de su próximo álbum de estudio, ahora con el apoyo de la neozelandesa Benee.

Titulada “OOT”, la melódica y nostálgica pista aborda los extremos, la moderación y el control mutuo, como el tipo de conversación que anhelas tener con alguien que atraviesa una racha autodestructiva. La canción fue lanzada como el Hottest Record de la BBC Radio 1 y ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Respecto a este sencillo, en un comunicado Murray, frontman de la banda, explicó: “Como gran parte de las cosas de easy life, todavía existe ese elemento de optimismo – que tal vez con suficiente cuidado y atención, puede hacer algo. BENEE la estrujó; su voz es como el agua y es una verdadera reina de la melodía”.

Por su parte, BENEE agregó: “¡Estoy muy feliz de haber trabajado con los chicos de easy life en esto, un grupo tan malvado de humanossss! Espero que les guste la canción, es muy veraniega y soy muy fan de las letras melancólicas, ¡muuuuuy!”

“OOT” formará parte de MAYBE IN ANOTHER LIFE…, el siguiente álbum de la banda en el que se hablará de cómo, para bien o para mal, nos definen nuestras elecciones y de cómo hacer las paces con las cosas que no podemos controlar. La colección de canciones se lanzará el 12 de agosto de 2022, pero ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Foto de portada: Cortesía.