Dylan Fuentes es el primer artista firmado por la incubadora de talentos NEON16/ Interscope Records. Y finalmente, el cantante lanzó su nuevo sencillo Bipolar, para el que trabajó junto con el talentoso productor Tainy y Daramola. Siendo este la primera muestra que nos da de su álbum debut.

Entre la melódica voz de Dylan y los innovadores sonidos que le acompañan, Bipolar te envuelve en la desgarradora historia de una relación que se vuelve tóxica debido a que uno de ellos comienza a jugar con los sentimientos del otro, creando confusión y dolor. La canción fue escrita por él mismo y Rozo y producida en los estudios NEON16 en Miami.

Con ella viene también el video oficial, en el que entre luces azules y rojas se le ve a Dylan interpretando la canción. Este fue filmado en Medellín, Colombia por la productora audiovisual 36 Grados, quienes también han trabajado con grandes exponentes del género urbano como J Balvin, Piso 21, Nicky Jam, Becky G, entre otros.

Acerca de la firma de Dylan con la incubadora de talentos, Lex Borrero, CEO y presidente de NEON16 dijo:

El mundo tiene mucho talento, pero muy pocos artistas; y menos artistas que pueden ser creativos tanto en la música como en la televisión. Dylan es uno de esos pocos, soy muy fan y supe desde el momento en que lo conocí que teníamos que firmarlo.

Anteriormente Dylan Fuentes ya había mostrado el enorme talento y potencial que posee en el tema Amiga, en el que colaboró con J Quiles, Lennox y Llane. Y que forma parte del EP debut de Tainy, NEON16 Tape: The Kids That Grew Up on Reggaeton. Además de que tuvo la oportunidad de trabajar con el fallecido colombiano Legarda en la canción Uber Sex.

Bipolar ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.