Duran Duran, Yungblud y otra gran cantidad de nombres de artistas internacionales se han agregado al line-up del concierto especial de caridad por livestream que honrará la vida y la carrera de David Bowie el próximo mes.

A Bowie Celebration: Just For One Day! se transmitirá a en todo el mundo el 8 de enero de 2021 para festejar lo que habría sido el cumpleaños número 74 del difunto artista, será presentado por el miembro de la banda más antiguo de Bowie, Mike Garson. El evento también ayudará a recaudar fondos para Save The Children.

Artistas como Trent Reznor, Billy Corgan y el actor Gary Oldman ya han confirmado su participacion, y los organizadores de Just For One Day! han añadido varios nombres al cartel. Además de Yungblud, Anna Calvi y Duran Duran.

Personajes como Adam Lambert, Andra Day, Michael C. Hall, Ian Hunter de Mott the Hoople, Atticus Ross, la vocalista de Kind Heaven Orchestra Etty Lau Farrell y la vocalista de How to Destroy Angels Mariqueen Maandig Reznor también participarán.

Peter Frampton, David Sanborn y Rick Wakeman también estarán en la transmisión en vivo. Las entradas para A Bowie Celebration: Just For One Day! están a la venta ahora, y aunque el evento comenzará a las 2 a.m. hora del Reino Unido (6 p.m. PT), el espectáculo estará disponible para que quienes adquieran una entrada en cualquier parte del mundo lo puedan disfrutar en vivo y durante 24 horas después de su transmisión inicial.

