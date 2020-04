El bajista de Duran Duran, John Taylor, anunció a través de un post en Facebook que dio positivo en la prueba de COVID-19. Y aunque la noticia la dio a conocer apenas ayer, al parecer fue diagnosticado hace tres semanas y ahora ya se encuentra en casa recuperándose.

Fue en la cuenta oficial de la banda en donde John compartió una foto de él sentado en su estudio con un mensaje para sus fans revelando su batalla contra el virus. “Queridos amigos míos, después de pensarlo un poco, he decidido compartir con ustedes que obtuve un resultado positivo con el Coronavirus hace casi tres semanas”, comienza en la publicación.

Tal vez particularmente soy un hombre fuerte de 59 años – me gusta pensar que lo soy – ó tuve la suerte de tener sólo un caso leve de COVID-19 – pero después de más o menos una semana de lo que llamaría como una ‘gripe turbo-alimentada’, salí sintiéndome bien. Aunque debo admitir que no me importó la cuarentena, ya que me dio la oportunidad de recuperarme realmente.