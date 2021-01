Duran Duran estrenó el video oficial de su cover de David Bowie, “Five Years”, realizado como parte de la celebración por el que hubiera sido el cumpleaños número 74 del músico.

El video fue dirigido por Gavin Elder, concurrido colaborador de la banda. Su grabación fue de forma totalmente remota entre Los Ángeles y Londres y Elder se encargó de supervisar la grabación de cada miembro de Duran Duran e incorporar el trabajo del artista experimental Teek Mach, conocido por capturar el toque humano de manera virtual y en espacios digitales.

Y hablando de este proyecto, en un comunicado Elder explicó: “Grabar en el aislamiento fue un desafío, ya que tuvimos que grabar a los miembros de la banda uno a la vez, pero esto les dio a cada uno de ellos la oportunidad de ofrecer una actuación única e íntima.”

Inicialmente el clip fue presentado durante el concierto virtual Just For One Day!, con el que se buscaba celebrar el cumpleaños de David Bowie. Este fue organizado por Mike Garson y se llevó a cabo el pasado 9 de enero a nivel global.

En otras noticias, SiriusXM y Pandora han anunciado dos nuevos programas para este año, en los que ahondarán en la música, carrera e influencia de Duran Duran. Uno de ellos será Duran 40, en el que se presentarán los mayores éxitos de la banda e incluirán charlas con los integrantes y algunos invitados, entre ellos Mark Ronson y Nile Rodgers.

Duran 40 será presentado por Claudia Winkleman y estará disponible a partir del 28 de enero a través de Pandora y con transmisiones espejo por SiriusXM y First Wave.

Te dejamos a continuación el video de “Five Years” e igual ya puedes encontrarla en todas las plataformas digitales.

Foto de portada: Cortesía.