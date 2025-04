Dulce Chacon en Kentler International Drawing Space de Brooklyn

La exposición At the Forest Edge reúne 41 piezas de mediano formato y una instalación de 1.28 x 9.7 metros que serán instaladas en Kentler International Drawing Space. La artista Dulce Chacón trabaja con diversas técnicas como tinta sobre papel, gouache sobre papel picado y textiles bordados, utilizando tintes naturales extraídos de plantas mexicanas con usos rituales y medicinales como el muicle, el cempasúchil y el huizache. El trabajo de Chacón reflexiona sobre el desplazamiento, la migración y la hibridación, dibuja plantas medicinales que cruzan territorios como identidades en movimiento. a través del dibujo, investiga los vínculos con lo visible y lo invisible. La artista se inspira por la ciencia ficción, la agronomía y el contacto con la naturaleza, ha establecido una relación recíproca con el entorno, trabajando en zonas de Ciudad de México y Guadalajara.

La muestra At the Forest Edge de Dulce Chacón es una curaduría de Fernanda Ramos, inaugura el próximo 5 de abril a las 16:00 en Kentler International Drawing Space, 353 Van Brunt St, Brooklyn, New York.