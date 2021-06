Dua Lipa no sabe lo que es detenerse, la artista inglesa ha estrenado el video oficial de “Love again“, sencillo que se desprende de su pasado disco de estudio Future nostalgia estrenado en 2020.

Aunque “Love again” pertenece al pasado álbum este fue estrenado como sencillo este año, lo que si o si ameritaba la creación de un video para esta canción. En esta ocasión, Lipa le entra de lleno a la temática vaquera; creando dentro de una gran sala de lo que parece un hotel de lujo su propio rodeo personal.

El nuevo video que fue dirigido por Elderkin nos muestra las clásicas coreografías y distintos cambios de vestuario, esto mientras se juega con el uso de toros mecánicos; vaqueros personificados como payasos, objetos levitantes y un huevo gigante al centro de todo; el cual no puede ser domado por los presentes.

Este sencillo fue el sexto tema de la artista que se mantuvo durante mucho tiempo encabezando las listas más importantes de música en el mundo, un dato curioso es que todos estos temas fueron pertenecientes a Future nostalgia, uno de los discos más aplaudidos durante 2020.

Por ahora, Dua lanzó una versión especial de este material llamado Future nostalgia (the moonlight edition) que contiene los mismos temas de la versión original más otros cuantos temas inéditos que no quedaron en el corte final, puedes ver el video de “Love again” aquí abajo.

Crédito foto de portada: Instagram Dua Lipa